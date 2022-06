Six nouvelles aires protégées pourraient voir le jour dans l’Est-du-Québec

Le gouvernement du Québec est en voie de créer 11 nouvelles aires protégées, dont six au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord, ce qui réjouit les conseils régionaux de l’environnement de l'Est-du-Québec.

Québec indique qu’il annoncera prochainement la mise en réserve de ces 11 territoires. C'est l'étape préalable à leur désignation comme aires protégées.

Les nouvelles aires protégées dans l'Est-du-Québec Bas-Saint-Laurent Rivière-Causapscal (74 km 2 )

) Duchénier (90 km2) Gaspésie Rivière-Cascapédia (347 km 2 )

Mont-Saint-Pierre (5 km2) Agrandissement de deux réserves sur la Côte-Nord Vallée-de-la-Rivière-Godbout (209 km 2 )

Brûlis-du-lac-Frégate (18 km2)

C'est l'aboutissement de près d'une décennie de travail pour certains territoires qui ont été annoncés aujourd'hui. On voit que les bottines suivent les babines , affirme le directeur de la conservation à la Société pour la nature et les parcs (SNAP) Québec, Pier-Olivier Boudreault.

Le directeur adjoint du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL), Patrick Morin, urge Québec à ne pas tarder. On est très content, mais on est pas encore rendu à la protection légale. Il reste des étapes à faire , dit-il.

Pour l’instant, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques n’a fixé aucune date pour la création officielle de ces nouvelles aires protégées, qui représentent près de 2000 kilomètres carrés.

Par contre, cette première étape permet déjà d'assurer la protection de ces territoires devant certaines activités industrielles de recherche, d'exploitation et de transport des ressources naturelles.

D'autres zones sont attendues au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie

Avec l'annonce de vendredi, ce sont six des « sept merveilles du Bas-Saint-Laurent » ciblées par le CREBSL qui seront protégées. Seul le lac de l'Est au Mont-Carmel, qui inclut une zone à fort potentiel éolien, n'a pas été identifié par Québec.

En Gaspésie, les deux territoires sélectionnés dans la région figuraient sur la liste de secteurs ciblés par le Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGIM).

Selon la directrice générale du CREGIM , Caroline Duchesne, l’abolition de la Conférence régionale des élus Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a retardé la reconnaissance des territoires de Rivière-Cascapédia et Mont-Saint-Pierre comme aires protégées par Québec.

Nous, comme la Conférence régionale des élus avait été abolie, ces projets sont restés tablettés pendant plusieurs années. Dernièrement [la CRÉGIM] a décidé de reprendre ces projets et de les mettre de l’avant. On va continuer de travailler sur les six qui restent en lice , explique Mme Duchesne.

« Pour nous, ça va de soi de reprendre les projets qui avaient fait consensus après la disparition de la CRÉ et de les mettre à nouveau de l'avant. » — Une citation de Caroline Duchesne, directrice générale du Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Vers 30 % du territoire québécois protégé?

Avec l’ajout de ces 11 nouvelles aires protégées, cela représente 17,25 % du territoire québécois qui serait protégé.

À titre comparatif, le pourcentage était de 17,08 % en décembre 2020, lorsque le gouvernement provincial avait annoncé son engagement de protéger la totalité de l’île d’Anticosti.

En 2020, Québec avait affirmé être prêt à se fixer un nouvel objectif, soit la transformation de 30 % du territoire de la province en aires protégées d'ici 2030.

On est à peu près à la moitié de la cible qu’on vise pour 2030 , rappelle le directeur général d'Environnement Côte-Nord, Sébastien Caron. Il voit dans l’annonce de vendredi un pas dans la bonne direction.

Pour le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, l’atteinte de la cible de 17 % d’aires protégées en milieu terrestre et d’eau douce en décembre 2020 ne constituait pas la fin de nos efforts en ce sens .

Les conseils régionaux de l’environnement de l'Est-du-Québec espèrent que le ministère tiendra sa promesse.

Avec les informations de Catherine Poisson et de Marguerite Morin