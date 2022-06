Conduite au volant mortelle : témoignages déchirants au procès de Paul Manzon à Brampton

Certaines familles de victimes ont fait savoir à la juge qu'elles préféraient attendre son retour en personne au tribunal pour être certaines qu'il entendra ce qu'elles ont à lui dire.

Paul Manzon a été reconnu coupable en janvier dernier de conduite dangereuse ayant causé la mort, mais il a été acquitté des accusations de négligence criminelle ayant causé la mort.

Le procès de l'individu avait démontré hors de tout doute raisonnable qu'il avait bien provoqué l'accident qui a tué trois personnes et qui en a blessé deux autres le 4 août 2018 sur l'A-50.

Le conducteur de la Corvette roulait au moment de la collision à 163 km/h, soit plus de deux fois la vitesse permise, en faisant la course avec un motocycliste.

Chargement de l’image Deux des trois victimes de l'accident du 4 août 2018 : Allison Jones et son fils Miles. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE WWW.WARDFUNERALHOMES.COM

Outre les trois victimes qui étaient dans le VUS , la collision avait fait deux blessés qui se trouvaient l'un dans la Kia, l'autre dans la Corvette en question.

Allison Jones, 47 ans, et son fils de 7 ans, Miles, ont été tués dans leur véhicule ainsi que Julia Riccobene, une adolescente de 12 ans. Ils résidaient tous à Woodbridge.

Signe du destin, la jeune Julia ne pouvait rentrer avec ses parents après une partie de football l'après-midi de la tragédie, si bien qu'Allison Jones lui avait offert de la reconduire chez elle dans sa voiture avec son petit garçon.

Amour d'adolescence

Le jeune Joseph Guastella a certes offert le témoignage le plus poignant devant la Cour supérieure de l'Ontario dont les audiences étaient en modes présentiel et virtuel.

Manzon a assisté à son audience de sa résidence à Caledon, où il vit depuis qu'il a été libéré sous caution en attendant sa condamnation.

Joseph et Julia avaient tous les deux 12 ans à l'époque et on comprend qu'ils étaient amoureux.

Je lui avais envoyé un message texte, parce qu'elle se plaignait d'un mal de tête et je lui avais suggéré des compresses froides sur le front en arrivant à la maison , se souvient Joseph qui a maintenant 16 ans.

Mais elle n'est jamais rentrée chez elle , poursuit-il en laissant entendre que la collision avait interrompu la conversation sans qu'il ne le sache.

Chargement de l’image La Kia d'Allison Jones a été réduite en tas de ferraille après la collision mortelle. Photo : Radio-Canada / John Hanley

Joseph Guastella a expliqué qu'il avait d'ailleurs gardé le message texte en question et que la photo de Julia est toujours sur la table de chevet dans sa chambre.

Il soutient que Julia était pleine d'entrain, qu'elle était drôle et qu'elle aimait rire. Je ne pourrais plus jamais lui parler, rire avec elle ou encore la serrer dans mes bras , ajoute-t-il.

L'adolescent s'est ensuite tourné vers la juge, en lui demandant, la gorge nouée par l'émotion, que justice soit faite contre l'accusé.

Vibrants témoignages

Des camarades de classe de l'adolescente lui ont aussi rendu hommage chacun leur tour devant un prétoire. La jeune Juliana DeOliveira a dit que Julia avait la plus belle âme qu'elle connaisse sur la planète et qu'elle restera à jamais ancrée dans son cœur et sa mémoire.

Madelyn Orrico a pour sa part rappelé les bons souvenirs qu'elle a partagés avec Julia dans ses cours de danse et dans le studio, où elle entend encore parfois sa voix . Elle affirme que l'adolescente avait un merveilleux sourire.

Mon cœur s'est brisé en mille morceaux en apprenant sa mort, je n'en croyais pas mes oreilles, elle ne méritait pas une telle mort , a-t-elle dit.

Chargement de l’image La Corvette de Paul Manzon avait abouti sur le bas-côté de la route après la collision. Photo : Radio-Canada / John Hanley

L'entraîneuse de soccer de Julia, Ashley Grosso, a déclaré qu'elle était rongée par un sentiment de culpabilité pour avoir laissé Allison Jones reconduire l'adolescente chez elle.

Peut-être aurais-je pu trouver une autre solution de covoiturage, en appelant par exemple un taxi? , s'interroge la jeune femme.

Mme Grosso affirme qu'elle connaissait bien les trois victimes, qui assistaient parfois à ses parties. Toute la communauté se connaît, je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai perdu trois personnes que j'ai appris à aimer , conclut-elle.

Autre vie bouleversée

L'enseignante de Julia, Nicole Barnett, a vanté les qualités de son ancienne élève, mais elle a surtout expliqué les conséquences inattendues de sa mort.

Elle affirme qu'elle est en thérapie et qu'elle prend des médicaments contre une anxiété diagnostiquée dans les semaines après la collision mortelle de l'A-50. Elle déclare d'ailleurs qu'elle évite le secteur lorsqu'elle quitte son domicile.

Chargement de l’image La Police régionale de Peel avait déposé huit accusations au total contre Paul Manzon le 24 septembre 2018. Photo : Radio-Canada

Je suis obsédée par la sécurité de mes enfants, j'ai peur de prendre la route et qu'ils ne deviennent orphelins si je devais avoir un accident , précise-t-elle.

Elle ajoute qu'elle éprouve aujourd'hui de la difficulté à s'attacher à ses élèves pour la même raison. La mort de Julia a chamboulé ma vie , conclut-elle.

Les témoignages de la famille d'Allison Jones seront présentés à la reprise de l'audience le 16 septembre en présence du délinquant dans le box des accusés.

On ignore par ailleurs si le père de Julia Riccobene et les autres membres de sa famille prendront la parole ce jour-là également.

La Couronne et la défense n'ont pas encore fait savoir le nombre d'années de prison qu'elles allaient demander à la juge Nancy Dennison.