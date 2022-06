Divorces, traumatismes, culpabilité : le calvaire des survivants des fusillades

Chaque année, les fusillades de masse font des milliers de victimes aux États-Unis. Bien que ce phénomène ne soit pas aussi fréquent au Canada, il n'est pas inusité ici. En plus des morts, ces drames laissent derrière eux de nombreuses personnes traumatisées aux destins bouleversés à tout jamais.

JoAnne Robbins Smith n’avait que cinq ans en 1975 lorsqu’un tireur a ouvert le feu à l’école secondaire Brampton Centennial Secondary School, à Brampton, en Ontario, faisant deux morts. L’un d’eux était un élève de son père, qui enseignait alors dans cet établissement.

Le père de JoAnne n’est jamais retourné enseigner après ce drame et a éventuellement sombré dans l’alcoolisme.

Quarante-sept ans plus tard, elle se demande encore souvent à quoi sa vie aurait ressemblé si cette tragédie n’avait jamais eu lieu.

À l’époque, on ne connaissait pas grand-chose du trouble de stress post-traumatique, et ma mère n’avait pas beaucoup d'empathie pour mon père , raconte-t-elle.

« Grandir dans une famille déchirée en proie à des problèmes de consommation et à des tensions entre nos parents a été très difficile pour mon frère et moi. » — Une citation de JoAnne Robbins Smith

Chargement de l’image Un monument à la mémoire des victimes de la fusillade a été installé devant l'école secondaire Centennial de Brampton. Photo : Radio-Canada / Greg Bruce

Destins bouleversés et familles brisées

Selon l’organisme à but non lucratif américain Gun Violence Archive, entre le 1er janvier et le 9 juin 2022, il y a eu 252 fusillades de masse aux États-Unis lors de chacune desquelles au moins quatre personnes ont été blessées ou tuées. Au Canada, la dernière fusillade de masse remonte à 2020, lorsqu’un homme a tué 23 personnes en Nouvelle-Écosse.

Comme dans le cas de JoAnne Robbins Smith, ces tragédies font de nombreuses victimes collatérales dont les destins sont bouleversés à tout jamais.

Scarlett Lewis, dont le fils Jesse a été tué lors de la fusillade de l’école primaire Sandy Hook, à Newtown, au Connecticut, en 2012, est l’une d’entre elles. Ce jour-là, 26 personnes ont été tuées, dont 20 enfants.

Chargement de l’image Après la mort de son fils Jesse, Scarlett Lewis a quitté son emploi afin de militer pour la prévention des fusillades dans les écoles. Photo : Fournie par Scarlett Lewis

Depuis lors, cette mère de famille monoparentale s’est lancée dans une croisade pour prévenir de nouvelles fusillades dans les écoles. Elle sillonne maintenant les États-Unis avec son organisme, le Jesse Lewis Choose Love Movement, qui a pour mission d’enseigner la gestion des émotions aux enfants.

Les lois pour le contrôle des armes n’ont pas suffi à sauver mon fils. Je voulais donc faire quelque chose de positif en mettant en avant un sentiment qui unit tout le monde : l’amour , explique-t-elle.

Cette militante raconte toutefois que la tragédie a eu l’effet d’une bombe dans sa famille. Depuis la fusillade, elle a perdu le contact avec deux de ses frères.

« Notre famille s’est fracturée, tout comme les États-Unis, autour de la question des armes et de la politique. [La fusillade] a brisé ma famille en deux, tout comme notre communauté, notre pays. » — Une citation de Scarlett Lewis

C’est aussi ce que constate Stephanie Cinque, fondatrice et directrice générale du Centre de résilience de Newtown. Créé quelques mois après le massacre, cet organisme offre du soutien psychologique aux membres de la communauté.

Chargement de l’image Lors d'un témoignage au Congrès américain en 2013, Neil Heslin, en larmes, tient de la main droite une photo sur laquelle il apparaît en compagnie de son fils Jesse, abattu à l'école Sandy Hook alors qu'il n'avait que six ans. Photo : La Presse canadienne / AP/Susan Walsh

Dix ans après la fusillade, les résidents continuent de se rassembler pour obtenir du soutien. Le drame, dit-elle, a causé de profondes blessures dans la communauté.

Il y a toujours beaucoup de divorces quand quelque chose comme cela arrive, parce que les gens font leur deuil différemment et prennent des chemins différents , explique Stephanie Cinque.

Certains se lancent dans le militantisme, d’autres sont aux prises avec des problèmes de dépression, d’anxiété, et souffrent du trouble de stress post-traumatique.

Des victimes laissées à elles-mêmes

Kristina Anderson Froling, elle, a vu sa vie basculer le 16 avril 2007. Alors âgée de 19 ans, elle s’est fait tirer dessus à trois reprises alors qu’elle assistait à son cours de français à l’université Virginia Tech. Elle a dû réapprendre à parler et à marcher. Elle a aussi dû apprendre à vivre avec les séquelles psychologiques du drame : hypervigilance constante et sentiment de culpabilité d'avoir survécu.

Comme d’autres personnes blessées lors de cette fusillade, elle a reçu une compensation financière de la part de l’université. Elle déplore cependant le manque de soutien offert aux nombreuses autres personnes touchées par ce drame.

Chargement de l’image Kristina Anderson Froling (à gauche) est une survivante de la fusillade de Virginia Tech. Elle a créé la fondation Koshka, qui a pour mission de rendre les campus américains plus sûrs. Photo : The Koshka Foundation

« Les personnes dont on ne parle pas assez sont les survivants qui étaient proches mais qui n’ont pas été blessés [...]. Ils ne l’ont pas été de la même manière que nous, qui nous sommes fait tirer dessus. » — Une citation de Kristina Anderson Froling

Elle s’inquiète également du sort des premiers répondants, par exemple ceux qui se sont rendus sur les lieux de la fusillade à l'école primaire Robb, à Uvalde, au Texas, le 24 mai 2022, dont le travail a été fortement critiqué.

En ce moment, le Texas reçoit beaucoup de mauvaise publicité, mais les policiers et les ambulanciers qui étaient sur les lieux vont se souvenir de ce jour jusqu'à la fin de leurs jours , souligne-t-elle.

De son côté, JoAnne Robbins Smith a quitté l’Ontario à 22 ans, peu de temps après que ses parents ont fait faillite et perdu la maison familiale. Elle vit maintenant en Colombie-Britannique.