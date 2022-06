Le Guichet d’accès à la première ligne maintenant disponible en Estrie 

Tous les usagers orphelins de médecins de famille qui auraient un problème de santé actif peuvent appeler à ce numéro-là pour avoir une réponse à leurs besoins. Ils vont alors être évalués par un professionnel et dirigés au bon professionnel pour répondre à leur besoin , explique la directrice des services généraux au CIUSSS de l’Estrie - CHUS Gaëlle Simon.

Marcel Carey est l'un des orphelins du système de santé du Québec. J’espère que ça va fonctionner. Si c’est comme les services gouvernementaux, peut-être que je vais avoir le temps d’attendre au téléphone et d’empirer, mais on verra , remarque-t-il.

Il accueille tout de même avec soulagement cette initiative de l’établissement de santé.

C'est déjà beaucoup mieux que c'était avant. Je vais me sentir encore plus en confiance en sachant qu'il y a un endroit ou appeler sans me déplacer et eux vont m'orienter , souligne-t-il.

Les patients pourront notamment être pris en charge par un pharmacien, un physiothérapeute, un travailleur social ou un médecin.

On a déjà à peu près 15 % des usagers qui se présentent à l’urgence, qui n’ont pas besoin du service de l’urgence, qui sont réorientés vers nos services. Avant la pandémie, c’était 5 %. C’est 15 % de moins qui attend dans les urgences, donc pour nous, c’est déjà prometteur , soutient Gaëlle Simon.

La ligne est ouverte de 8 h à 20 h 7 jours sur 7. Le matin, il y a toujours un peu plus de volume d’appel, on vous invite à appeler dans la journée également , indique Mme Simon.

Avec les informations de Jean Arel