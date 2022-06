Des Albertains collectent des fonds pour sauver un programme de thérapie par l’aventure

Le centre ouvert en 2009 par Enviros, un organisme sans but lucratif, peinerait à obtenir un prêt pour pouvoir continuer à offrir ses services. Ceux-ci consistent principalement à organiser des séances de randonnée, de canoë et d’escalade.

Pour lui éviter la fermeture, d’anciens bénéficiaires ont lancé une collecte de fonds dont l’objectif est d’arriver à amasser 625 000 $. Un peu plus d'une semaine après son lancement, jeudi, elle en était à plus de 20 000 $.

Colton Rolof est la cheville ouvrière de la campagne. Il témoigne avoir bénéficié, en 2016, des services du centre à une période où, explique-t-il, il était aux prises avec une dépendance à la drogue et à l'alcool.

Le jeune homme de 29 ans dit que le programme est à l’origine de sa guérison. Maintenant, dit-il, je dois essayer de sauver l'endroit qui m'a sauvé la vie.

Le centre Shunda Creek risque de fermer d'ici la fin de l'été. Il fait notamment face à un délabrement de ses roulottes, de ses douches et de ses espaces d’accueil.

Colton Rolof est convaincu que le montant visé dans le cadre de la collecte sera atteint.

« Je suis convaincu que nous atteindrons cet objectif. Et je vais donner chaque minute de mon temps libre pour qu’on y arrive. » — Une citation de Colton Rolof, initiateur de la collecte

Chargement de l’image L'initiateur de la collecte, Colton Rolof, a bénéficié des services du centre auquel il dit devoir sa guérison. Lui et sa femme, Racheal, attendent un bébé dont la naissance est prévue au mois d'août. Photo : Colton Rolof/Facebook

Une énorme perte

Depuis son lancement, en 2009, le programme soutenu par Services de santé Alberta (AHS) a offert ses services à des centaines de jeunes. Sa possible fermeture constituerait une énorme perte pour l'Alberta , avertit Hazel Bergen, la présidente-directrice générale d'Enviros.

Hazel Bergen explique que la province ne souhaite plus entretenir le site, qui appartient à Alberta Infrastructure et est loué par AHS .

Un porte-parole d'Alberta Infrastructure a déclaré que les problèmes d'entretien différé devraient être résolus dans le cadre du programme d'entretien des infrastructures d' AHS .

Un porte-parole d’ AHS a, pour sa part, déclaré que les installations sont dans un tel état qu'elles nécessitent d'être remplacées. Il a ajouté qu’ AHS et Enviros sont, depuis plus d’un an, à la recherche d'un nouvel emplacement.

Par ailleurs, AHS et le ministère de la Santé devraient aussi aider Enviros à obtenir l'approbation d'un prêteur afin d’assurer la pérennité du programme.

Quoi qu’il arrive, les initiateurs de la collecte de fonds se disent, eux, déterminés à jouer leur partition pour que Shunda Creek continue à servir la communauté.

Avec les informations de Stephen Cook