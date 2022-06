La cryptomonnaie est une technologie qui évolue rapidement et, en raison de sa récente apparition sur le marché, les autorités n’ont pas encore développé l’expertise adéquate pour enquêter sur les crimes qui l'utilisent. Ce qui en fait un outil fort intéressant pour le crime organisé , précise le rapport.

Le rapport montre que la cryptomonnaie est la prochaine bataille dans la guerre contre le blanchiment d'argent , constate Daromir Rudnyckyj, professeur d’anthropologie à l’Université de Victoria et directeur du laboratoire d’étude sur l'évolution de la monnaie, le Counter Currency Lab.

« Contrairement à d’autres questions abordées dans ce rapport, les biens virtuels sont uniques, car peu de personnes peuvent décrire ce que c’est avec facilité, encore moins imaginer comment cela pourrait être utilisé pour blanchir de l’argent. » — Une citation de Austin Cullen, extrait du rapport de la Commission d’enquête sur le blanchiment d’argent en Colombie-Britannique

Professeur à l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa, Mark Tassé estime que l’univers du blanchiment d’argent vit une transformation importante. Quand on parle de blanchiment d’argent, on ne parle plus de valises remplies d’argent , explique-t-il. C’est du blanchiment à travers les plateformes de sociofinancement, le pari en ligne, la cryptomonnaie, ce n’est plus la même chose du tout.

Brouiller les pistes à tout prix

L’utilisation de la cryptomonnaie est l’un des moyens les plus faciles pour blanchir de l’argent , avance Daromir Rudnyckyj.

Il existe plusieurs façons de recycler les produits de la criminalité avec de la cryptomonnaie.

Le spécialiste donne l'exemple des plateformes non réglementées où l'on peut échanger de l’argent pour de la cryptomonnaie : Je pourrais aller maintenant au centre commercial du coin utiliser un guichet automatique de cryptomonnaie, acheter des Bitcoins [avec de l’argent sale], les envoyer à un service d’échange et en faire ce que je veux.

Il souligne néanmoins qu’il faut avoir une certaine connaissance numérique pour y parvenir.

Les jeux d’argent en ligne sont aussi un moyen intéressant pour les activités criminelles. On se rend sur le site web, on s’ouvre un compte, on utilise de la cryptomonnaie pour acheter des jetons, on joue une partie, puis on encaisse le reste des jetons , explique Daromir Rudnyckyj.

Chargement de l’image Les guichets automatiques Bitcoin peuvent être utilisés pour blanchir de l'argent par l'achat de cryptomonnaie. Photo : Associated Press / Charles Krupa

Les dons aux plateformes de sociofinancement sont aussi très populaires pour effacer ses traces. Des campagnes de sociofinancement peuvent être lancées dans l’anonymat et recevoir des dons en cryptomonnaie de la part de n’importe qui.

Masarah Paquet-Clouston, professeure à l’Université de Montréal et experte en cybercriminalité, nuance toutefois le tableau. Bien que la cryptomonnaie ait des caractéristiques intéressantes pour brouiller les pistes, elle a aussi des désavantages.

Il y a l’enjeu de la liquidité de la cryptomonnaie, ce n’est pas si facile que ça de sortir des centaines de milliers de dollars. Il faut aussi tenir compte de la fluctuation de la cryptomonnaie. Présentement, c’est en cascade descendante, on va perdre énormément de valeur en faisant le placement , explique-t-elle.

Les techniques de dispersion par la cryptomonnaie impliquent aussi énormément de frais, ce qui en fait un moyen coûteux pour blanchir de l'argent.

Un long chemin à parcourir

La province doit aussi réglementer les fournisseurs de services d’échange de monnaie virtuelle , dit le rapport de la commission Cullen. On comprend qu'il reste tout un chantier pour mieux encadrer la cryptomonnaie.

Daromir Rudnyckyj croit que le cas de la Colombie-Britannique est un cas parmi d'autres d'un État qui tarde à suivre les avancées technologiques.

« Le marché a toujours été en avance sur l’État, l’argent en papier que nous utilisons de nos jours a été inventé par des compagnies privées. Ce n’est que des siècles plus tard que l’État l’a adopté sous cette forme. [...] Il y a une longue histoire de l’État qui est en retard sur la technologie monétaire. » — Une citation de Daromir Rudnyckyj, anthropologue, Université de Victoria et directeur, Counter Currency Lab

Selon le rapport, il est aussi important que la province canalise ses efforts auprès d’une entité spécifique, que ce soit la Commission des institutions financières de la Colombie-Britannique ou tout autre organisme. L’idée serait de développer une expertise interne qui ferait partie de l’appareil gouvernemental.

Selon Masarah Paquet-Clouston, un premier pas a déjà été fait au niveau fédéral pour encadrer la cryptomonnaie.

Depuis 2019, sous la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tous les services d’échange de cryptomonnaie au Canada doivent s’enregistrer auprès du Centre national d'analyse des opérations et déclarations financières. On impose présentement la réglementation qui existe dans tout le système financier sur l’écosystème de la cryptomonnaie , précise-t-elle.

Elle estime tout de même qu’un grand travail de transmission de connaissances sur le plan numérique reste à faire parmi les acteurs gouvernementaux, mais aussi auprès du public.

Bien que les deux spécialistes croient qu'il y aura une loi sur le territoire canadien, il reste à voir comment celle-ci va se traduire ailleurs dans le monde, étant donné la nature internationale de la cryptomonnaie. C’est vraiment un enjeu mondial, ce n’est pas spécifique au territoire , précise Daromir Rudnyckyj. Il faudra attendre pour avoir des régulations au niveau international pour ces échanges.

Le paradoxe de la cryptomonnaie

L’idée à l’origine de la cryptomonnaie est de créer une monnaie décentralisée et non réglementée par les banques. Le défi sera de construire un cadre réglementaire qui respectera cet esprit. Le système des cryptomonnaies a été développé pour contourner ces lois-là. Donc, c’est quand même intéressant qu’on tente de réintroduire les structures législatives de l’économie moderne sur cette économie , souligne Masarah Paquet-Clouston.