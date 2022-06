Anglais aux Francos : concert de critiques et intervention de Québec

Le gouvernement du Québec mandate l'Office québécois de la langue française pour vérifier que la loi est respectée au sein des Francos de Montréal. Le festival est dans l'embarras depuis les révélations de Radio-Canada sur l'usage grandissant de l'anglais dans ses coulisses et ses bureaux.

Le cabinet du ministre Simon Jolin-Barrette, qui vient tout juste de faire adopter une nouvelle loi sur l'usage de la langue française au Québec, annonce que des correctifs appropriés seront exigés si nécessaire .

« Si les situations décrites s’avèrent fondées, c’est absolument inacceptable et irrespectueux de la part de l’entreprise. La langue du travail au Québec, c’est le français. » — Une citation de Élisabeth Gosselin, attachée de presse du ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette

Des techniciens et des employés de bureau ont dénoncé à Radio-Canada certaines consignes en anglais uniquement et des réunions tenues parfois en anglais.

« Pas acceptable », selon la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On veut que les Montréalais et Montréalaises puissent travailler en français à Montréal. Elle a aussi appelé les propriétaires des Francos à s'expliquer.

L'entreprise evenko nous a renvoyé aux réponses déjà formulées par sa filiale, l’Équipe Spectra, selon lesquelles l'entreprise valorise le français, mais respecte aussi la diversité et l'inclusion.

« L’Équipe Spectra valorise le français dans toutes ses communications internes officielles, tant par choix que par la loi. » — Une citation de Christine Montreuil, porte-parole d'evenko

La présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste, Marie-Anne Alepin, qui est également comédienne et productrice, n'a pas été rassurée par les justifications entendues. Elle trouve la situation « exaspérante et inexcusable ».

Au Québec, le français est la langue du travail et des communications internes dans les entreprises, rappelle-t-elle. S’il y a un acteur du milieu de la culture qui devrait être sensible au respect, à la protection et à la promotion du français au travail, c’est bien le producteur des Francos!

Selon nos sources, l'anglais se serait taillé une place ces dernières années dans l'organisation des Francos, depuis que l'Équipe Spectra a été rachetée par evenko et par l'entreprise américaine Live Nation.

Réactions à Québec et Ottawa

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a déjà collaboré avec l'Équipe Spectra dans le passé, a qualifié la situation de « navrant[e] ». Il espère « un éveil et des gestes ».

Sur la scène provinciale, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a lui aussi utilisé l'adjectif « navrant », avant d'ajouter : Il y a une tendance lourde qu'il faut changer pour préserver notre langue. Et c'est urgent.