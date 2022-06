Première pelletée de terre pour la maison des aînés à Trois-Rivières

96 aînés pourront être accueillis dans ce nouvel établissement, dont la facture s’élève à plus de 64 millions de dollars.

Au delà des coûts élevés, la question de la main d'œuvre a également été soulevé vendredi.

Selon la Fédération de la Santé et des Services Sociaux - CSN (FSSS-CSN), ce montant aurait peut-être dû être investi ailleurs comme dans les soins à domicile. Le syndicat estime que la pénurie de personnel pourrait mettre du sable dans l'engrenage du projet.

Nous ce qui nous préoccupe, comme c'est déjà arrivé, il y a des hôpitaux qui ont ouvert des unités complètes, mais sans personnel pour assurer les soins et les services aux patients , explique Réjean Leclerc président de la FSSS-CSN .

De son côté, le directeur général adjoint au CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Gilles Hudon admet que le recrutement du personnel représente un enjeu.

Le CIUSSS MCQ travaille toutefois actuellement sur le recrutement, assure le PDG .

« On a quand même plus d'une année devant nous, donc on travaille actuellement très fort pour s'assurer d'ouvrir à pleine capacité lorsque la maison sera prête. »