Des files d’attente interminables pour obtenir son passeport à Gatineau et à Ottawa

Des centaines de résidents étaient coincés dans de longues files d’attente, vendredi, pour obtenir leur passeport à Gatineau et à Ottawa.

À l’instar de ce qui est observé partout au pays dans plusieurs bureaux de Service Canada, il faut attendre des heures, parfois une journée entière, avant de parler à un représentant.

Au passage de Radio-Canada, vendredi avant-midi, au bureau des passeports de la rue Champlain à Gatineau, la file d’attente s’étirait jusqu’à l’extérieur du bâtiment et s’allongeait d’heure en heure.

Chargement de l’image La file d'attente au bureau de Service Canada situé au 210 rue Champlain, à Gatineau était longue Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

La patience des Canadiens venus faire leur demande de passeport en personne, elle, s’épuisait à mesure que l’heure avançait.

« C’est un peu frustrant d’attendre toute la journée et de ne pas savoir si on pourra parler à quelqu’un » — Une citation de Anthony Porcari

C’est la deuxième fois qu’Anthony Porcari fait la file cette semaine dans l’espoir de pouvoir mettre la main sur son passeport. Il a fait la file pendant quatre heures jeudi, avant de devoir retourner à la maison, car le bureau fermait ses portes.

Le jeune homme originaire de Carleton Place était de nouveau en ligne pendant quatre heures, vendredi, et il n’était toujours pas certain de pouvoir rencontrer un représentant avant la fermeture des bureaux.

Ça fait deux jours que je ne travaille pas et que je ne fais pas d’argent à cause de ça. Ça me frustre un peu, mais tout le monde est dans le même bateau , laisse-t-il tomber avec résignation.

Abdoulaye Dandio, un résident de Longueuil, s’est déplacé jusqu’au bureau des passeports à Gatineau dans l’espoir d’obtenir des réponses plus rapidement concernant sa demande formulée il y a 45 jours. Vendredi, il attendait son tour avec une impatience difficilement contenue.

Dans les pays pauvres, les passeports se produisent en un jour , a-t-il lancé lorsqu’interrogé par Radio-Canada. Je ne comprends pas comment, dans un grand pays comme le Canada, on n'arrive pas à avoir un passeport au bout de deux mois. C’est inadmissible!

Pendant que plusieurs rongeaient leur frein dans les files d’attente, certains autres ont flairé une belle occasion d’affaires. Sur les réseaux sociaux, des entrepreneurs en herbe offrent leurs services pour faire la file en échange de quelques dollars.

Chargement de l’image Des personnes offrent leurs services sur les réseaux sociaux pour faire la file en échange de quelques dollars. Photo : Facebook / Marketplace

« Un film d’horreur », clame l’opposition

En Chambre, les délais dans la livraison des passeports ont fait l’objet de nombreuses questions pour une deuxième journée consécutive.

Les retards dans la livraison des passeports sont un film d’horreur , a qualifié le député conservateur de Maple Ridge, Marc Dalton. Les gens pleurent quand ils nous appellent pour se plaindre. Ils stressent à l’idée de perdre des milliers de dollars qu’ils ont dépensés pour des voyages à venir.

Neuf semaines d’attente pour un passeport. Je répète : neuf semaines d’attente! Quelqu’un qui fait sa demande aujourd’hui pourrait recevoir sa demande à la mi-août, si le vent est bon , a ironisé Richard Lehoux, député conservateur de la circonscription de Beauce.

Chargement de l’image La file d'attente au bureau de Service Canada situé au 210 rue Champlain, à Gatineau était longue Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Quand la ministre posera-t-elle un geste immédiat pour régler cette crise sans précédent? , a-t-il demandé.

« Le chaos à Passeport Canada et Service Canada est loin d’être temporaire. C’est pire que jamais! » — Une citation de Eric Duncan, député conservateur de Stormont-Dundas-Glenggary-Sud

La demande est sans précédent, pas juste au Canada, mais partout dans le monde, a répété à plusieurs reprises Ya’ara Saks, députée libérale de York-Centre et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Karina Gould.

Nous avons employé 600 nouveaux employés et une autre tranche de 600 sont dans le processus d’être embauchés. Nous savons qu’il y a de longues files d’attente , a-t-elle déclaré. Nous faisons tout ce qui est en notre possible.

Service Canada soutient avoir mis plusieurs mesures en place pour améliorer la situation. Entre autres, le processus de renouvellement des passeports a été simplifié, tous les comptoirs de services de passeport au pays sont ouverts et des centres de traitement ont été ajoutés. En plus, un outil de prise de rendez-vous a été lancé.

72 % des Canadiens qui présentent une demande reçoivent actuellement leur passeport dans les 40 jours ouvrables , a souligné l'agence dans une réponse écrite fournie à Radio-Canada, vendredi. 96 % des Canadiens qui font leur demande en personne dans un bureau spécialisé reçoivent leur passeport dans les 10 jours ouvrables.

Avec les informations de Fiona Collienne