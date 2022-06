Ancien prêtre de Fort Alexander arrêté : « Quelqu’un est enfin tenu responsable »

L'ancien pensionnat pour Autochtones de Fort Alexander, fréquenté par des enfants de plusieurs Premières Nations des alentours, dont celle de Sagkeeng, se trouvait dans cette communauté située au nord-est de Winnipeg.

Il y a eu beaucoup d'histoires sur ce pensionnat, les gens en ont parlé, mais il n'y avait jamais eu d'accusations formelles jusqu'à maintenant , explique le chef de la communauté de Sagkeeng, Derrick Henderson.

M. Henderson dit qu'il est difficile pour ceux et celles qui s'ouvrent sur leur passé de ne pas être crus à cause de préjugés .

« Les gens ne gardent pas le silence pour rien. Des membres de ma famille ont été dans un pensionnat pour Autochtones. On évite d'en parler parce que ça réveille des traumatismes. » — Une citation de Derrick Henderson, chef de la Première Nation de Sagkeeng

Des survivants de la communauté, comme Calvin Alexander, croient que les gens qui travaillaient au pensionnat ont tous une part de responsabilité dans les traumatismes que lui et plusieurs autres vivent aujourd'hui. On a beaucoup souffert, on a perdu beaucoup , témoigne-t-il.

Je crois que c'est bien que quelqu'un soit enfin tenu responsable , ajoute M. Alexander. Il parle également de traumatismes intergénérationnels qui ont eu un impact sur la relation des survivants avec leurs enfants.

Chargement de l’image Calvin Alexander, un survivant du pensionnat de Fort Alexander, dit que ses parents et lui ont fréquenté l'établissement pendant qu'il était en activité. Photo : Radio-Canada / Karen Pauls

Calvin Alexander dit que ses parents et lui ont fréquenté l'établissement pendant qu'il était en activité.

Des méthodes disciplinaires brutales

Une autre survivante, Alma Mann Scott, est contente d'être enfin crue après de nombreuses années. Nous en parlons depuis les années 1960 , rappelle-t-elle.

Mme Scott a fréquenté l'établissement de l'âge de 5 à 10 ans. Elle parle d'événements horribles s'étant produits derrière les portes de ces pensionnats en général, et en particulier dans celui de Fort Alexander.

Le personnel du pensionnat avait la réputation de maltraiter les enfants. Des survivants ont témoigné devant la Commission de vérité et réconciliation. En plus de méthodes disciplinaires brutales, on y privait les enfants de nourriture.

« Nous passions des jours à travailler dans le jardin, mais nous ne pouvions jamais manger la nourriture récoltée. » — Une citation de Alma Mann Scott, survivante du pensionnat de Fort Alexander

Chargement de l’image L'isolement dans des trous comme celui-ci, qui se trouvaient près de la cave du pensionnat, font partie des traitements disciplinaires mentionnés par des survivants. Photo : Radio-Canada

L'isolement dans des trous qui se trouvaient près de la cave du pensionnat fait partie des traitements disciplinaires mentionnés par des survivants du pensionnat de Fort Alexander.

Mme Scott ne souhaite rien de mal à Arthur Massé, l'ancien prêtre de 92 ans que la GRC a accusé d'attentat à la pudeur, vendredi matin.

Même si les souvenirs sont encore vifs et douloureux, elle ressent un sentiment de force puisque quelqu'un est finalement tenu responsable .

Nous étions parfaitement bien avec qui nous étions et avec le temps, nous retrouvons lentement [notre identité culturelle] , explique la survivante.

Avec les informations de Karen Pauls