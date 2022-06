Un concert gratuit et dansant d’Apollo Suns au Cube, samedi soir

Fondé en 2016, le groupe de musique instrumentale a déjà participé au festival. La dernière fois, c'était en 2019.

Apollo Suns revient de neuf semaines de tournée en Amérique du Nord et fait une halte à Winnipeg avant de repartir à la fin du mois de juin.

« Jouer encore une fois à Winnipeg, c’est une manière de recharger ses batteries avant de repartir en tournée. » — Une citation de Anatol Rennie, claviériste du groupe Apollo Suns

Ce retour sur scène était très attendu par les membres du groupe, après les longs mois de la pandémie, qui a aussi mis un frein à l'album que les musiciens préparaient.

On était prêts pour enregistrer notre premier album en automne 2020 et on a dû repousser la date, évidemment. Pendant tout ce temps, on a pu retravailler toute la musique, faire un album beaucoup plus fort, qui a beaucoup plus de plus punch, qui est beaucoup plus concis et varié , explique le claviériste du groupe, Anatol Rennie.

Leur premier album sortira donc au printemps 2023, après les trois minialbums qui sont déjà disponibles.

Pour moi, personnellement, c’était vraiment difficile la pandémie, j’étais sur le point de complètement abandonner la musique. J’ai presque vendu tout mon équipement. Heureusement, je ne l’ai pas fait , confie Anatol Rennie.

Être de retour en tournée, cela fait tellement de bien. Je ne peux pas décrire la sensation de joie que nous avons. Être dans un petit bar, même s’il y a 5 ou 50 ou 150 personnes… Faire un bon spectacle, aider les gens à oublier toute cette douleur et la peine que tous ont vécues ces deux dernières années, il n’y a rien au monde comme cela pour moi , ajoute le claviériste.

Winnipeg, ville de tous les possibles

Apollo Suns présente une grande diversité de sons et d’influences provenant du monde entier : guitare, piano, batterie, basse électrique, percussions, saxophone, trombone, il y a autant d’instruments que de musiciens qui composent le groupe. Ils ont, aussi, tous étudié à l’Université du Manitoba.

Winnipeg est un centre de rassemblement de toutes sortes d'influences. Je ne sais pas si cela a tellement eu une influence sur notre musique, mais le fait que la scène artistique est si forte à Winnipeg nous a vraiment aidés. Dans les grandes villes, il y a plus d’accès, mais il y a aussi plus de compétition. C’est vraiment difficile dans les grandes villes de commencer , raconte Anatol Rennie.

Chargement de l’image Anatol Rennie au clavier du groupe Apollo Suns. Photo : Jess Mann

À Winnipeg, il n’y a pas autant de groupes. Il y a des musiciens super qualifiés qui jouent dans plusieurs groupes et cela donne un aspect communautaire à la scène artistique et c’est quelque chose que j’apprécie énormément , poursuit le claviériste.

Samedi soir, Apollo Suns proposera un concert gratuit pour la soirée de clôture du Festival de jazz.