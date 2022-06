Verna Yiu nommée vice-rectrice intérimaire et vice-présidente de l’Université de l’Alberta

La Dre Verna Yiu succédera ainsi à Steven Dew, qui a assumé les fonctions de vice-recteur et de vice-président pendant sept ans avant de présenter sa démission qui sera effective à compter de la fin de juin, indique l’Université de l’Alberta sur son site web.

Verna Yiu a été nommée pour un mandat de deux ans. J'ai des racines profondes avec l'Université de l'Alberta. Après une décennie d'absence, je suis ravie de retrouver cette communauté , a-t-elle réagi à ses nouvelles nominations.

Elle a déclaré par ailleurs qu’elle a hâte de se mettre au travail pour faire avancer l’Université de l’Alberta qui est [déjà] en pleine mutation .

L’Université de l’Alberta a rappelé que la Dre Yiu a occupé plusieurs postes de direction, notamment à la Faculté de médecine et de médecine dentaire, où elle a été doyenne par intérim en 2011 après avoir assumé, entre autres, les fonctions de vice-doyenne durant trois ans, de 2008 à 2011.

Verna Yiu a occupé plus récemment le poste de présidente-directrice générale de Services de santé Alberta, qu’elle a quitté dans des circonstances mystérieuses après six ans de service et, surtout, moins d’un an après avoir obtenu la prolongation de son contrat pour deux années supplémentaires.