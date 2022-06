L’ancien logo des Saguenéens de Chicoutimi reviendra pour la saison 2023-2024

Celui présenté aux médias le 6 juin dernier, où le mot Chicoutimi n’apparaissait plus, ne servira que pour la 50e saison du club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Toutefois, un écusson avec Chicoutimi sera ajouté sur les épaules des chandails.

Pour ce qui est du matériel promotionnel avec le nouveau logo, Chicoutimi s'y trouvera aussi en tout temps.

Le nouveau logo comprend un S gris qui représente le fjord et ses parois, mais sans aucune écriture. Tous les logos des Saguenéens depuis la fondation de l'équipe comprenaient les mots Saguenéens et Chicoutimi.

Chargement de l’image Le président des Saguenéens, Richard Létourneau, et la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, ont présenté conjointement le compromis concernant le logo de l'équipe. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le président du club, Richard L’étourneau, avoue que les choses auraient pu être mieux faites.

Si on est ici à vous dire qu’on est rendu avec un logo du 50e et qu’on retourne avec le logo de 23-24, bien c’est peut-être parce qu’effectivement on ne peut pas dire que c’est un grand succès, je le concède. Maintenant, le travail avait été vraiment bien fait. La façon de le divulguer, c’est là qu’on peut dire que ça aurait pu être mieux , a reconnu Richard Létourneau lors de la conférence de presse tenue au centre Georges-Vézina.

Les conseillers municipaux de Chicoutimi avaient fait une sortie commune pour dénoncer la disparition du mot Chicoutimi.

Je pense que dans chaque débat, on grandit et on comprend bien des choses, donc je pense que toutes ces discussions, toutes ces positions, maintenant consensuelles, répondent aux partisans et aux élus et à la fierté qu’on a de cette équipe régionale. Donc, je suis très fière que la latitude qu’on a pu prendre, qu’on l’a prise ensemble , a exprimé la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Le club est géré par une équipe de gestionnaires, mais appartient à la Ville.

La saison des Saguenéens s'ouvrira le 23 septembre à Québec. Le premier match local aura lieu le 1er octobre contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Avec les informations de Roby St-Gelais