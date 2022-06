Un nouveau programme de physiothérapie au Cégep de Sept-Îles en 2025

L’automne dernier, le ministère de l’Éducation supérieure avait lancé un appel d’intérêt aux cégeps du Québec pour ouvrir huit programmes d’études techniques dans des domaines qui souffrent d’une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Pour la Côte-Nord, le ministère a proposé au Cégep de Sept-Îles de déposer sa candidature pour le diplôme d’études collégiales (DEC) en physiothérapie, rapporte la directrice des études au Cégep de Sept-Îles, Marie-Ève Vaillancourt. On s’est dit pourquoi pas. Pour être honnête, on n’avait pas ce programme dans notre visée. On n’aurait jamais pu espérer obtenir ce programme , avoue-t-elle.

La Côte-Nord souffre d’un manque important de physiothérapeutes et de technologues en physiothérapie, rappelle Marie-Ève Vaillancourt.

Chargement de l’image La directrice des études du Cégep de Sept-Îles, Marie-Ève Vaillancourt, explique qu'il reste beaucoup de travail à accomplir avant de lancer le programme. Photo : Radio-Canada

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) travaillera de concert avec le Cégep de Sept-Îles afin d’élaborer une passerelle DEC-BAC pour les étudiants qui veulent poursuivre leurs études au-delà du programme technique.

« Pour pouvoir embaucher des techniciens, il faut avoir des physiothérapeutes pour les superviser. Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez de physiothérapeutes sur la Côte-Nord. » — Une citation de Marie-Ève Vaillancourt, directrice des études au Cégep de Sept-Îles

Ce nouveau programme représente donc une première étape vers la formation de physiothérapeutes dans la région.

L’ajout de cette technique à l’offre de formation permettra de constituer un pôle d’expertise en santé en créant une synergie autour des activités du DUEC (Dispensaire urbain d’enseignement clinique), de la présence sur notre campus de programmes d’études collégiales et universitaires dans le domaine des soins infirmiers et de l’intégration d’un groupe de médecine familiale universitaire dans nos locaux , écrit par communiqué le directeur général du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin.

Chargement de l’image Le Cégep de Sept-Îles tentera d'attirer des étudiants des grands centres avec des bourses de 7500$ grâce au programme Parcours. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

De nouveaux locaux

Pour lancer ce nouveau programme, de nouveaux bureaux verront le jour au deuxième étage du Pavillon Desjardins, où se trouvent actuellement les bureaux de l’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI). L’ITMI déménagera quant à lui dans un nouveau pavillon dédié à la recherche et l'innovation.

Les bureaux seront aménagés pour accueillir une salle de téléconsultation, des laboratoires et des salles pour les professeurs.