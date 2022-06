La fin de semaine sera froide et pluvieuse au Bas-Saint-Laurent

Les pluies diluviennes de vendredi matin ont vite laissé place à un soleil radieux, mais la situation ne sera qu'éphémère.

Selon le météorologue d'Environnement Canada Simon Legault, une dépression fera du « sur place » dans l’est du Québec, apportant son lot de pluie. La grisaille devrait demeurer au rendez-vous pour la fin de semaine. À cela s'ajouteront des températures plus froides.

« On parle de maximum aux alentours de 10 - 12 degrés pour la fin de semaine, ce ne sera vraiment pas très chaud. C’est plus des températures qu’on retrouve au minimum de la nuit. » — Une citation de Simon Legault, météorologue, Environnement Canada

Le météorologue explique que le passage de la ligne d’orage, qui a traversé une partie du Bas-Saint-Laurent vendredi matin, a créé une poussée d’air froid. Les températures remonteront seulement au début de la semaine prochaine.

Pannes de courant dans l’ouest

Les vents et la pluie ont causé de nombreuses pannes de courant dans la région. Au plus fort des intempéries de vendredi, un peu plus de 1700 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité. Ces pannes étaient surtout répertoriées dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

C’est vraiment la végétation qui vient entrer en contact avec le réseau de distribution , mentionne la conseillère en communication et collectivité, Ariane Doucet Michaud. Elle ajoute cependant que l'électricité devrait être rétablie d’ici la fin de la journée.

De son côté, la Sécurité civile du Bas-Saint-Laurent indique n'avoir reçu aucun signalement en lien avec les intempéries de vendredi matin.