Yukon River Quest : pour les pagayeurs experts cette année, disent les organisateurs

Pour parcourir les 715 kilomètres qui séparent Whitehorse de Dawson, il faut avoir de la ressource. Il en faudra encore plus pour participer à la course ce 22 juin.

Les niveaux de débit sont très élevés , écrivent sur Facebook jeudi le commissaire de course, Stephen Mooney, et son adjointe et président de la Yukon River Quest, Deb Bartlette.

Ceci, ainsi que la quantité de débris présents sur le fleuve, signifie que les conditions [...] seront difficiles.

Le niveau d'eau augmente à plusieurs endroits le long du fleuve, y compris à Carmacks, à environ un tiers du périple.

Le 14 juin, le gouvernement du Yukon a publié un avertissement d'inondation pour la petite communauté, ce qui signifie que la rivière a ou va sortir de sont lit et que des inondations vont suivre.

C’est pourquoi les organisateurs recommandent que seuls les pagayeurs avec les meilleures aptitudes prennent part à la course.

Si vous n’avez pas de très grandes compétences comme pagayeur, l’expérience de la nature et la capacité d'être totalement autonome pendant au moins 24 heures, vous devriez sérieusement revoir votre décision de pagayer cette année , ajoutent-ils.

Participants d’Inuvik

Nichole McDonald, son mari, sa fille et un ami de la famille prévoient être sur la ligne de départ mercredi prochain.

Ces habitants d’Inuvik, aux Territoires du Nord-Ouest, ont tous déjà participé à la course au moins une fois.

Nichole McDonald a entendu les avis concernant la montée du niveau de l'eau et se sent bien informée par les organisateurs.

Les gens de la Yukon River Quest ont été très corrects en nous tenant au courant de tout changement concernant les endroits où nous pouvons faire des pauses et les arrêts obligatoires.

Elle ajoute que la décision de se lancer ou non sera une décision de dernière minute, le jour de la course .

Surveiller jusqu’au dernier moment

La dernière Yukon River Quest a eu lieu en 2019. Comme de nombreux événements, elle a été annulée en 2020 à cause de la pandémie et a été annulée au dernier moment en 2021, car le niveau de l'eau était trop élevé.

Deb Bartlette explique que la course pourrait encore être annulée cette année.

C’est toujours une possibilité, mais nous devons regarder plusieurs facteurs. [...] nous continuerons à évaluer les conditions au fur et à mesure qu'elles changent.

Elle ajoute que l’année dernière, les organisateurs ont beaucoup appris et ont travaillé avec un spécialiste de l'évaluation des risques pour développer des processus de sécurité en conséquence.

L’équipe a également offert une formation plus approfondie aux bénévoles, placé des bateaux à moteur à Carmacks et à Minto, sans compter que le départ des équipes sera réparti dans le temps avec les équipes plus rapides partant un peu plus tard.

Deb Bartlette explique que cela crée une plus grande flotte, comme nous l'appelons, pour descendre la rivière, et cela permet d'avoir des gens, des équipes plus proches les unes des autres sur le fleuve .

Avec les informations de Michel Proulx, Elyn Jones et Wanda McLeod