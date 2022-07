Trois toilettes albertaines en lice pour être les meilleures au Canada

« C’est un honneur », lance la propriétaire du magasin Majesty and Friends, à Edmonton, Julie Morrison. Ce sont les clients de la commerçante qui ont inscrit le petit coin de son entreprise au concours.

Julie Morrison attribue cette nomination à sa décoration. De la crème glacée couverte de paillettes multicolores semble fondre des murs sur un cornet géant. Nous voulons que nos clients passent du bon temps aux toilettes , insiste Julien Morrison, qui a peint la salle à la main.

Le succès de ce décor est tel que plusieurs des clients de Julie Morisson utilisent les toilettes afin de prendre des égoportraits. Certains font même poser leurs enfants , certifie-t-elle.

La commerçante compte bien utiliser cet engouement pour sa toilette afin de faire mousser la réputation de son magasin sur les réseaux sociaux. Après tout, on peut avoir l’influence de la meilleure toilette au Canada! , conclut-elle.

Mais Julie Morrison n’est pas la seule dans cette course. Les toilettes du magasin de vêtements et de planche à roulettes Rollick Co. sont également en lice et l'entreprise ne compte pas finir comme numéro deux de ce concours.

Les gens sont quand même excités de voir nos toilettes , assure Colin Fleming, le propriétaire du magasin situé dans la municipalité de Black Diamond, au sud de Calgary, .

Ses toilettes, peintes elles aussi à la main par un artiste tatoueur local, mettent en scène des images surréalistes. Pendant que l’on construisait le magasin, des enfants passaient pour nous dire qu’on devrait ajouter des OVNIS, un yéti sur une planche à pagaie ou une grenouille qui fait des figures sur une planche à roues alignées.

Le tout s’est vraiment intensifié à partir de là et maintenant tout est peint des murs au plafond , ajoute-t-il.

Les toilettes de Rollick Co., à Black Diamond, en Alberta. Photo : Cintas
Les toilettes du Majesty and Friends à Edmonton en Alberta. Photo : Cintas
Les toilettes de l'Hôtel Versante, à Richmond, en Colombie-Britannique. Photo : Cintas
Les toilettes de la Forêt pluviale africaine du Zoo de Toronto. Photo : Cintas
Les toilettes du Petro-Canada de Niton Junction en Alberta. Photo : Cintas

Les toilettes du Majesty and Friends à Edmonton en Alberta. Photo : Cintas

Les toilettes de l'Hôtel Versante, à Richmond, en Colombie-Britannique. Photo : Cintas

Les toilettes de la Forêt pluviale africaine du Zoo de Toronto. Photo : Cintas

Les toilettes du Petro-Canada de Niton Junction en Alberta. Photo : Cintas

Le dernier finaliste albertain est les toilettes de la station-service Petro-Canada à Niton Junction, à l’ouest d’Edmonton.

L’entreprise responsable du concours, Cintas, dit avoir été marquée par des lavabos entièrement sans contact et des luminaires de cristal qui confèrent une impression d’élégance et de détente .

Cintas, qui fournit notamment de l’équipement sanitaire, a sélectionné les finalistes en fonction de la propreté, de la fonctionnalité et du design des lieux.

Les propriétaires des toilettes gagnantes recevront 2500 $ en fournitures sanitaires.

Les toilettes du Zoo de Toronto et celle de l’Hôtel Versante, à Richmond, en Colombie-Britannique, sont aussi dans la course.

Il est possible de voter jusqu'au 8 juillet.