Une Ontarienne mène la lutte contre la variole simienne

Avec le monde dans lequel on vit actuellement, avec [...] les médias sociaux, il est très facile pour chacun de non seulement communiquer rapidement, mais aussi de ne pas communiquer les bonnes choses, même si on a de bonnes intentions , raconte-t-elle.

La Dre Lewis a passé une partie de son enfance à Fort William, jusqu’à sa fusion avec les communautés environnantes pour devenir Thunder Bay. Son père était professeur de français à l’université Lakehead et présentateur pour une émission télé produite localement sur la vie francophone à Thunder Bay et les explorateurs de la région, ce qui lui a donné le goût pour la communication.

Elle a quitté la région pour finir son secondaire, puis s’est retrouvée à Montréal, où elle a fait ses études en médecine, biotechnologie et santé publique à l’Université McGill.

En début de carrière, Dre Lewis était médecin de famille, mais elle a rapidement fait la transition à la santé publique aux niveaux national et international dans l’espoir de joindre l’ OMS .

Pour moi, l’Organisation mondiale de la santé a toujours été un point d’intérêt parce que j’avais l'impression que ça jumelait mes intérêts personnels et professionnels , explique-t-elle.

Pour se frayer un chemin jusqu’à l’organisme, elle a d’abord gagné de l’expérience en travaillant pour l’Agence canadienne du développement international et Épicentre.

La communication en temps de pandémie

Depuis son embauche à l’ OMS , Dre Lewis a notamment appuyé le personnel de communication pour créer des explications compréhensibles, simples et actionnables pour le grand public afin de l’aider à comprendre les risques et à se protéger de la COVID-19.

[La pandémie est] peut-être la seule expérience dans laquelle il n’y a pas une personne sur la planète qui n’a pas été touchée d’une façon ou d’une autre , souligne-t-elle.

En raison du montant d’information disponible sur le web, il était parfois difficile pour les internautes, et même les experts, de naviguer sur les sites web et déterminer quels détails sont véridiques.

« Même les scientifiques eux-mêmes n’arrivent pas à passer à travers toute cette quantité d’information. C’est facile de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre et de ne pas faire confiance aux gens. » — Une citation de Dre Rosamund Lewis, cheffe de l’équipe de travail de l’ OMS sur la variole simienne

Elle a surtout contribué au niveau de la traduction de langage scientifique vers le langage public afin de leur simplifier la tâche.

Il faut faire l’effort de s’informer

Afin de faire face à la variole simienne, Dre Lewis se penche à nouveau sur la communication pour s’assurer que le public soit bien au courant de la situation, que ce soit au niveau de la façon dont le virus se transmet ou la façon de se protéger.

C’est une nouveauté. Il y aura beaucoup d'informations et de désinformations. Il faut faire l’effort de s’informer auprès de sources fiables, comme les unités de santé publique locales, leur personnel de soins, les médecins et les infirmiers , affirme-t-elle.

Chargement de l’image Des lésions cutanées associées à la variole simienne. Photo : iStock

D’après Dre Lewis, la plupart des gens à risque dans beaucoup de pays semblent être les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes que ce soit des gens bisexuels, homosexuels ou autres, qui eux même déclarent qu’ils ont eu un partenaire ou plusieurs partenaires dans les derniers jours ou dans les dernières semaines .

« Avec les restrictions anti-pandémie qui sont levées de plus en plus, les gens commencent à voyager. Et avec eux, les virus voyagent. » — Une citation de Dre Rosamund Lewis, cheffe de l’équipe de travail de l’ OMS sur la variole simienne

Le virus se propage surtout par l’entremise de contact étroit peau à peau prolongée entre deux personnes, que ce soit de nature sexuelle ou autre.

Pour l’instant, ce n’est pas un grand risque pour le grand public, mais il faut quand même essayer de comprendre d’où ça sort et pourquoi c’est comme ça maintenant, notamment pour ceux qui sont à risque , poursuit-elle.

En travaillant avec des organismes non gouvernementaux, son équipe veut éviter que ça se retrouve chez les gens qui ont une infection au VIH qui n’est pas bien contrôlée, une femme enceinte ou un enfant qui est très vulnérable.

Avec les informations de Nick Mongeon