COVID-19 : une campagne de vaccination de rappel cet été en Gaspésie

Elle débutera le 15 août pour les 60 ans et plus ainsi que pour les personnes vulnérables, afin d’éviter la montée anticipée des cas à l'automne.

Que vous ayez déjà eu quatre, trois ou deux doses, vous vous présentez au mois d’août et ce sera votre dose de rappel pour 2022. On espère qu’on n’aura pas besoin d’en donner une autre en plein milieu de l’année, mais ça pourrait aussi arriver , indique le directeur régional de la santé publique, le Dr Yv Bonnier-Viger.

Le variant BA2-12.1 qui vient tout droit des États-Unis représente actuellement 25 % des nouveaux cas de COVID-19 ici, selon le Dr Bonnier-Viger.

Le directeur régional de la santé publique observe aussi que de nouveaux variants d’Afrique et d’Europe laissent présager une montée des cas. Ces deux variants pourraient arriver ici en septembre ou à la fin d’août. Donc on prépare une véritable campagne de vaccination de rappel à partir du 15 août pour les personnes de 60 ans et plus en commençant évidemment par les plus vulnérables.

Le Dr Bonnier-Viger estime qu’une dose de rappel annuel du vaccin contre la COVID-19 pourrait éventuellement devenir la norme et que le vaccin sera considéré un peu comme celui contre la grippe.

L’état de la vaccination

Pour cet été, le directeur régional de la santé publique s’attend à une diminution des cas, comme aux étés 2020 et 2021. D'après le médecin, c'est déjà observable actuellement alors que les nouveaux cas de COVID-19 et les hospitalisations qu’elle engendre sont en baisse.

À cause de la saison, il y a plus de monde qui est dehors donc ça se transmet moins et on n’a pas trop d’inquiétude pour ce qui est de la période de l’été , affirme le Dr Bonnier-Viger.

Le responsable de la santé publique souligne que la vaccination contre le virus connaît un certain ralentissement dans la région depuis quelque temps.

Chargement de l’image La vaccination se poursuit en Gaspésie tandis qu'une campagne de rappel sera lancée à la mi-août. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Malgré tout, il reste positif quant à la campagne à venir en août.

De façon générale, dit-il, on a des taux de vaccination chez les jeunes qui sont plus élevés qu’au Québec, mais pour les 18 ans et plus, on est un petit peu en bas. C’est environ une différence entre 95 % dans le reste du Québec et 94 % chez nous, donc ce n’est pas majeur et c’est clair qu’en faisant notre campagne au mois d’août, on va rattraper tout ce beau monde-là!

Les travailleurs de la santé et les personnes ayant des conditions de santé particulières seront aussi visés par cette campagne.

Entre-temps la vaccination pour les première, deuxième, troisième et quatrième doses demeure toujours possible dans divers sites de la région tout l'été. L’horaire des cliniques est disponible sur le site du CISSS de la Gaspésie.