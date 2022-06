Le CSSDM revient avec un nouveau C.A. après un an de tutelle

Un an jour pour jour après sa mise sous tutelle, le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) annonce la composition de son conseil d’administration.

Composé de 15 membres, il entrera en vigueur le 1er juillet .

Le 16 juin 2021, Québec annonçait une mise sous tutelle du CSSDM pour une durée de six mois renouvelable au besoin après une enquête sur l’administration, l’organisation et le fonctionnement de l'organisme.

C’est Jean-François Lachance qui avait été chargé d’en exercer la gouvernance.

En pleine crise, moins d’une année après la transformation par le gouvernement Legault de la Commission scolaire de Montréal en centre de services scolaire, huit membres du conseil d'administration avaient démissionné, paralysant son fonctionnement.

La transformation des commissions scolaires en centres de services scolaires avait pour but de décentraliser la prise de décisions en donnant plus de pouvoirs aux parents et aux écoles.

L’abolition des élections scolaires devait également permettre d’économiser 10 millions de dollars par année à la province, selon le gouvernement caquiste.