La filière batterie à Bécancour deviendra le moteur économique de la région selon la CAQ

L’heure est au bilan pour les députés caquistes de la Mauricie et du Centre-du-Québec. L'implantation de la filière des batteries au parc industriel et portuaire de Bécancour est un symbole de réussite pour eux, mais les enjeux de main-d'œuvre, particulièrement en santé et à la DPJ portent ombrage à ce bilan.