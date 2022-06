La directrice nationale de la DPJ écorchée pour ses propos sur l’itinérance

La semaine dernière, Radio-Canada rapportait les résultats d’une étude-choc selon laquelle 33 % des ex-jeunes de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) avaient connu au moins un épisode d’itinérance avant l’âge de 21 ans.

Appelée à réagir, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Catherine Lemay, avait affirmé que la prévention de l’itinérance ne date pas d’hier à la DPJ et qu’il existe des programmes reconnus qui font bien ce qu’ils ont à faire .

J’ai un malaise avec ça , réplique André Lebon, qui était le bras droit de Régine Laurent durant la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, dont le rapport a été déposé en 2021.

« On ne peut pas se considérer satisfaits de ce qu’on fait déjà parce que le portrait qu’on nous présente, c’est que les jeunes sont en échec à leur sortie de l’institutionnalisation! » — Une citation de André Lebon, ex-vice-président de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Chargement de l’image André Lebon a été le vice-président de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mme Lemay a appuyé son propos en citant l’exemple du Programme qualification jeunesse (PQJ), qui prépare les adolescents de la DPJ dans leur transition vers la vie adulte.

Récemment, le ministre Lionel Carmant a annoncé son intention de rendre ce programme accessible au plus grand nombre de jeunes possible, comme le recommandait d’ailleurs la commission Laurent.

Or, la commission Laurent proposait aussi d’aller beaucoup plus loin en créant un nouveau programme de soutien post-placement, offert jusqu’à l’âge de 25 ans, pour aider les jeunes en matière de revenus, de logement, de scolarisation et de qualifications professionnelles.

M. Lebon juge donc que le commentaire de Mme Lemay est un peu réducteur et estime qu’il est dangereux de prétendre que le PQJ suffira à prévenir l’itinérance.

« Elle veut parler des bonnes nouvelles, mais ce faisant, c’est comme si elle sous-entendait qu’on était en contrôle de la situation et qu’on faisait le nécessaire pour que ça se corrige. Il manque beaucoup d’ajustements pour que ça puisse se corriger! » — Une citation de André Lebon, ex-vice-président de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Ça m’inquiète énormément

Une autre figure importante de la commission Laurent, l’ex-commissaire Lesley Hill, a lui aussi sursauté en prenant connaissance des propos de la directrice nationale de la protection de la jeunesse.

Ce qui est problématique à mon sens, c'est que ça semble présenté comme la seule solution aux besoins de ces jeunes-là en matière de transition à la vie adulte , a dit Mme Hill en allusion au PQJ.

Quand j'entends cette solution-là mise de l'avant comme si c'était une finalité, ça m'inquiète énormément , dit-elle.

« C'est comme si on avait oublié l'ensemble des autres recommandations [de la commission Laurent], qui sont extrêmement importantes, et j'aurais même envie de dire plus importantes! » — Une citation de Lesley Hill, ex-commissaire de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse

Chargement de l’image Lesley Hill, ex-commissaire de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse Photo : Capture d'écran / Zoom

Selon Mme Hill, le PQJ offre une aide trop ponctuelle. Même si les jeunes ont besoin de soutien à 21 ans, par exemple, leur intervenant du PQJ pourra seulement les rediriger vers d’autres ressources, dit-elle.

On va avoir des intervenants PQJ qui reçoivent des appels [comme celui-ci :] "Je suis mal pris, je suis dans la rue, je n'ai pas de logement", mais si on n'a pas de logements sociaux, si on n'a pas de solutions, c'est l'intervenant et le jeune qu'on met en échec! illustre-t-elle.

Mme Hill est d’avis qu’il reste énormément de chemin à parcourir pour que la DPJ offre le même degré de soutien que d’autres provinces ou d’autres pays après l’âge de 18 ans.

Outiller le milieu communautaire

La psychiatre Amal Abdel-Baki, qui travaille avec des jeunes en situation d’itinérance qui ont des problèmes de toxicomanie et de santé mentale, affirme que plus de la moitié de ses patients sont passés par une famille d’accueil, par un centre jeunesse ou par un foyer de groupe.

Si le PQJ a certainement permis à de nombreux jeunes ex-placés de préparer leur transition vers l’âge adulte, la Dre Abdel-Baki soutient que la majorité de ses patients n’y ont jamais eu accès. Or, ce sont justement eux qui sont les plus vulnérables.

Ce qui me désolerait, c’est qu’on dise qu’on a déjà les bons programmes et que tout ce qu’il faut, c’est les élargir , déplore la Dre Abdel-Baki.

« [Le PQJ] a été créé pour des jeunes qui étaient prêts à participer et à collaborer. Il était peut-être moins adapté à des jeunes qui étaient en phase de contestation. » — Une citation de La Dre Amal Abdel-Baki, psychiatre et chef du service de santé mentale jeunesse au CHUM

Chargement de l’image Amal Abdel-Baki, psychiatre et chef du service de santé mentale jeunesse au CHUM Photo : Radio-Canada

On sait que des jeunes qui ont vécu des traumatismes, des jeunes qui ont été placés, des jeunes qui ont vécu de l’abus, ont souvent tendance à réagir à l’autorité avec, par exemple, des comportements d'opposition ou de méfiance , explique-t-elle.

La Dre Abdel-Baki affirme que le milieu communautaire est parfois mieux adapté que les institutions pour répondre aux besoins des ex-jeunes de la DPJ. Or, pour qu’ils puissent jouer adéquatement leur rôle, il faudra mieux les financer.

André Lebon ajoute que la DPJ ne doit pas seulement préparer les jeunes à faire la transition vers l’âge adulte. Il faut aussi revoir les manières de les encadrer dans les foyers de groupe et dans les centres de réadaptation.

Le contrôle des jeunes ne fonctionne pas : il faudrait viser le développement de leur autonomie , selon M. Lebon. Plutôt que de viser un diplôme d’études secondaires à tout prix, mieux vaudrait aider les jeunes à acquérir des compétences dans un domaine professionnel qui les attire, par exemple.