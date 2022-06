Je ne pense pas être seul à peiner pour récupérer quelque chose des billets d’avion achetés en 2020 pour des voyages à l’extérieur du Canada et annulés à cause de la COVID-19.

Aussi longtemps que les restrictions sanitaires étaient en vigueur, je m’en préoccupais peu. La donne a maintenant changé et je voudrais que l’argent dépensé pour deux billets me serve.

Dans un cas, l’agence de voyages dit m’avoir accordé un crédit équivalent au montant payé, mais je n’en profiterai que si j’utilise le même transporteur.

En vérité, j'aurais préféré empocher mon argent pour en faire ce que je veux. Quoi qu’il en soit, j’ai demandé une réutilisation du crédit promis. J’attends la réponse depuis plusieurs jours.

Dans le second cas, la solution n’est pas évidente. Le transporteur vous donne le choix entre partir avant le 16 juillet qui vient ou nous remboursons votre argent moins 680 $ de frais , m’a dit l’agent.

Je trouve cependant bizarre d’improviser un voyage juste pour bénéficier de l’offre d’un agent, car je n’ai pas prévu un voyage dans le délai imposé, lequel me semble aussi trop rapproché.

Quant au remboursement, l’agent me l’a promis dans un délai de trois mois, donc difficile d’y compter dans l’immédiat. Par ailleurs, la pénalité qui l'accompagne me semble trop élevée, voire arbitraire, et me surprend.

Je peux comprendre une pénalité liée à une annulation ou un changement de date de voyage qui serait de mon initiative, mais ici, il s’agit d’une contrainte liée à une pandémie que je n’ai pas créée.

Pendant des jours, j’ai passé des heures sur Internet à chercher un quelconque outil de recours en Alberta ou au fédéral dans le contexte de la COVID-19, mais sans succès.

J’ai réalisé que les règles pour protéger les voyageurs ne garantissent ni remboursement ni crédit, laissant les transporteurs et les agences définir eux-mêmes quoi offrir à leurs clients.

Ces derniers se renvoient d’ailleurs allègrement la balle. Les agences soutiennent que les remboursements, les crédits ou les annulations relèvent des transporteurs. Ceux-ci nous disent : si vous avez acheté votre billet dans une agence, allez discuter avec eux!

Les décideurs politiques ont beau parler de la protection des voyageurs affectés par la pandémie, le résultat me semble bien insignifiant, en tout cas en ce qui me concerne.

Ainsi, à défaut de bonne foi de leur part, peut-être seul un recours au tribunal permettrait d'obtenir un remboursement ou une reprogrammation de voyage à la hauteur de mes attentes.

Ça, je n’ai pas les moyens de le faire seul, mais si un recours collectif s'organise quelque part, j’y ajouterai certainement ma voix.