Quand des agriculteurs songent à abandonner le métier

Laurie Ahrens, propriétaire d’Edible Acres où elle produit des légumes biologiques, affirme que la hausse du prix du carburant, l'inflation et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement pourraient cependant l'obliger à augmenter le prix de ses produits.

Elle a déjà dû augmenter le prix des céréales à salade depuis que le coût des semences a doublé.

Cela nous coûte évidemment plus cher de produire les aliments. Nos tracteurs, nos motoculteurs et tout le reste consomment du carburant , explique-t-elle.

« Les aliments coûtent en fait plus cher à produire à la ferme, et il nous en coûte ensuite plus cher de les acheminer vers le marché. » — Une citation de Laurie Ahrens, agricultrice

Le prix de l'essence bat des records dans toute la province. Dans le Sud de l'Ontario, l'essence ordinaire sans plomb se vendait presque 2,05 $ le litre en date de jeudi.

Augmentations tous azimuts

Mme Ahrens vend ses produits au marché des fermiers de Masonville, à London, ainsi que dans deux autres marchés publics à Stratford. Elle fait aussi un peu de commerce de gros.

Tout a augmenté [...] Il faut bien qu'on arrive à s’en sortir d'une manière ou d'une autre. Si on ne songe qu’à l'emballage, nous avons essayé de nous éloigner du plastique, alors maintenant nous utilisons des contenants réutilisables, mais ils coûtent plus cher , explique-t-elle.

Tina Gokstorp, qui vend également au marché des fermiers de Masonville, affirme qu'elle a augmenté les prix de ses produits et qu'elle continuera peut-être à le faire à cause du prix du carburant et de l'inflation.

Elle a fondé GF Farms à Ailsa Craig, à 35 minutes au nord-ouest de London, il y a deux ans. Elle élève de la volaille, notamment des canards, des poulets et produit des œufs.

Je fixe le prix de nos poulets en fonction de ce qu'ils nous coûtent, de l'endroit où nous nous procurons nos oiseaux, de l'endroit où nous nous sentons à l'aise de les acheter, de l'endroit où nous nous procurons notre nourriture , explique-t-elle.

Mme Gokstorp affirme qu’elle tient également compte de l’endroit où la volaille est transformée, sachant qu’elle souhaite faire affaire avec des gens qui partagent les mêmes idées qu’elle.

Abandonner l’agriculture?

Crispin Colvin comprend tout à fait les difficultés auxquelles font face les agriculteurs, notamment les plus petits. Il est le président de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario.

Si vous êtes petit, vos frais généraux sont relativement élevés et vos rendements sont moindres en raison de votre taille , indique-t-il.

« C'est une bataille difficile. Il n'y a aucun doute là-dessus [...] Je suis de tout cœur avec les petits agriculteurs. » — Une citation de Crispin Colvin, président de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario

Laurie Ahrens, de son côté, hésite à augmenter ses prix parce qu'elle veut que son produit reste abordable. Elle souligne par ailleurs que si le prix est hors de portée, les gens n'achèteront pas les produits.

La situation est aujourd’hui telle qu’elle se pose des questions sur son avenir professionnel, alors qu’elle pratique l'agriculture à temps plein depuis plus de six ans.

Nous [les agriculteurs] sommes nombreux à penser que si rien ne change, nous abandonnerons l'agriculture , explique Mme Ahrens.

Elle ajoute qu’elle sait que cette année sera une nouvelle année de pertes si les agriculteurs n’augmentent pas les prix. Comme l'année dernière, nous avons eu une grosse perte , précise-t-elle.

