Plus de 9000 personnes choisiront bientôt le prochain chef libéral au N.-B.

Depuis des semaines, les quatre candidats à la direction du Parti libéral du Nouveau-Brunswick sillonnent la province pour inciter des membres à s'inscrire pour voter lors du congrès à la direction, afin d’accroître leurs chances de remporter la course. Ils avaient jusqu’au 15 juin pour le faire.

La co-présidente de la course à la direction, la députée de Caraquet Isabelle Thériault, dit que plus de 9000 personnes se sont inscrites.

C’est probablement une des plus grandes participations qu’on a eues, d’avoir quatre candidats avec proche de 9000 personnes enregistrées , précise-t-elle.

Une personne qui saura rallier francophones et anglophones

Selon plusieurs observateurs, la prochaine cheffe ou le prochain chef du Parti libéral devra pouvoir rallier davantage d’anglophones, pour que le parti puisse espérer renouer avec le pouvoir. C’est ce que croit le politologue de l’Université Mount Allison, Mario Lévesque.

« Il va falloir que ce soit quelqu’un qui parle les deux langues, et qui connaît les deux côtés de la province, les francophones et aussi les anglophones. » — Une citation de Mario Levesque, politologie à l'Université Mount Allison

Mais en plus de la langue, selon le politologue, la personne qu’éliront les membres devra aussi tenir compte d’un certain conservatisme omniprésent dans plusieurs régions de la province.

Chargement de l’image Le politologue Mario Lévesque estime que le prochain chef libéral devra se situer au centre de l'échiquier politique. Photo : Université Mount Allison

Il ne peut pas être loin sur le côté à gauche. Il faudrait que ce soit quelqu’un du centre du spectre politique, quelqu’un qui connaît les affaires, quelqu’un qui s’occupe de l’argent de la province, quelqu’un qui a l’œil sur le budget et qui ne veut pas avoir de déficit non plus , estime Mario Lévesque.

Selon ce politologue, l'ancien premier ministre Brian Gallant était trop éloigné politiquement d’une bonne partie de la population de plusieurs régions.

Il a été encore plus loin à gauche, au lieu de se ramener un peu plus vers le centre, parce que le monde voyait qu’il voulait dépenser de l’argent sur toutes sortes d’affaires. Des fois, c’est une bonne chose, mais tu peux aller trop loin, et c’est ce que les gens ne voulaient pas avoir.

Susan Holt promet un gouvernement décentralisé

Susan Holt s’est d’abord fait connaître pour son travail au sein d’associations et d’entreprises du secteur privé. Elle a ensuite travaillé au bureau du premier ministre Brian Gallant, entre autres sur des dossiers liés à l’emploi.

« Je suis quelqu’un qui a une expérience diverse, une expérience globale et locale, une expérience dans le milieu des affaires, dans la fonction publique, dans les organisations communautaires et sans but lucratif. Vraiment, cette expérience me donne une nouvelle perspective sur le système, croit-elle » — Une citation de Susan Holt, candidate à la direction du Parti libéral

Bilingue depuis longtemps, elle a perfectionné son français au cours des dernières années.

Je pense que c’est vraiment important. Si tu veux être représentatif, si tu veux être élu, tu peux communiquer avec tout le monde dans cette province , dit-elle.

Chargement de l’image Susan Holt s'était présentée dans Fredericton-Sud aux dernières élections, mais a été défaite par le chef du Parti vert, David Coon. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Comme d’autres avant elle, elle promet une nouvelle façon de faire de la politique et plus de transparence si elle est élue à la tête du parti et si un jour elle devient première ministre.

Je pense qu’on doit décentraliser le travail du bureau du premier ministre, on doit vraiment engager au niveau communautaire en partenariat réel avec un partage de pouvoir avec les municipalités avec les organisations communautaires.

Parmi ses appuis, elle compte deux députés, Francine Landry et Chuck Chiasson, ainsi que d’anciens ministres libéraux, dont Bernard Thériault, Aldéa Landry et Serge Rousselle.

T. J. Harvey mise sur son expérience dans le secteur privé

Thomas J. Harvey, qui se fait communément appeler T. J. Harvey, estime que son expérience dans le secteur privé, jointe à son expérience politique à Ottawa, où il a été député de Tobique-Mactaquac de 2015 à 2019, pourrait faire de lui un bon chef de parti.

« La chose que je donne au parti spécifiquement est la capacité de faire l’action Toute ma carrière, c’est la chose que j’ai donnée à différentes compagnies, différentes entreprises, Le plus fort pour moi, c’est ma capacité d’encourager des gens d’être une partie de la conversation dans une manière qui est vraiment inclusive, soutient-il. » — Une citation de T. J. Harvey, candidat à la direction du Parti libéral

Chargement de l’image T .J. Harvey a été député libéral fédéral de 2015 à 2019, et il ne s'est pas représenté aux élections de 2019. Photo : Radio-Canada

Comme tous les autres candidats, T. J. Harvey se dit responsable, lorsqu’il s’agit de la gestion des finances publiques.

Pour les enjeux financiers, je suis plus à la droite [...], je suis vraiment intéressé à gérer un gouvernement qui peut faire les investissements stratégiques pour élever l’économie de la province, et en même temps, pour les enjeux sociaux, je pense que je suis vraiment plus à la gauche.

Issu d’une région majoritairement anglophone, T. J. Harvey a appris le français. D’ailleurs, l’entrevue qu’il nous a accordée s’est entièrement déroulée en français. Il s’estime donc en mesure de rejoindre tous les Néo-Brunswickois, peu importe leur langue.

Je pense que, pour plusieurs personnes, l’idée d’un chef anglophone qui habite dans une partie de la province qui est maintenant contrôlée par les conservateurs, qui peut faire la conversation en français, avec les citoyens, les membres du parti, c’est vraiment une grande opportunité pour notre parti , croit-il.

T. J. Harvey dispose de l’appui de deux députés libéraux, Denis Landry et Keith Chiasson, ainsi que de l’appui de l’ancienne députée provinciale Lisa Harris.

Robert Gauvin assure qu’il peut rallier toute la province

Fils de l’ancien ministre conservateur Jean Gauvin, Robert Gauvin est entré en politique sous la bannière conservatrice comme député de Lamèque-Shippagan-Miscou. Ministre du Tourisme, il a claqué la porte du parti lorsque le gouvernement Higgs a annoncé son intention de fermer des services d’urgence de nuit dans six hôpitaux de la province.

Robert Gauvin s’est fait réélire avec les libéraux dans Baie-de-Shediac-Dieppe en 2020.

« J’ai prouvé que j’étais capable de passer à l’action quand c’était pour protéger les intérêts de la population, et quand je dis que je vais aider toute la province, je veux dire les quatre coins de la province. » — Une citation de Robert Gauvin, candidat à la directon du Parti libéral

Chargement de l’image Robert Gauvin a quitté le caucus conservateur quand le gouvernement Higgs a annoncé la fermeture de six urgences de nuit, en 2020. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

L’ex-député conservateur affirme qu’il prône une politique fiscale responsable, tout en étant sensible aux besoins sociaux, comme la santé, le logement et la pauvreté.

Faut faire attention à nos finances, mais faut aider les gens qui sont dans le besoin. Tout de suite c’est un grand manque dans la province du Nouveau-Brunswick, donc je me verrais au centre fiscalement, mais un peu à gauche socialement.

Originaire de la Péninsule acadienne, Robert Gauvin assure qu’il a su trouver des appuis partout dans la province, y compris dans les régions anglophones, où les libéraux ont perdu plusieurs sièges.

J’ai commencé ma campagne à Saint-Jean justement pour ça, parce que je me suis dit que si les anglophones ne veulent rien savoir, ce n'était pas utile de continuer. Le message que j’ai reçu était très clair, c’était que ça ne nous dérange pas que avez un accent français, ce qui nous intéresse, c’est ce que vous avez à dire. Et c’est comme ça qu’on a connecté , raconte-t-il.

Deux députés du caucus libéral le soutiennent, soit Benoît Bourque et Robert McKee.

Donald Arseneault mise sur son expérience politique

Donald Arseneault a été élu la première fois en 2003, et après la victoire libérale de 2006, il est devenu ministre des Ressources naturelles puis ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, sous Shawn Graham. Après un passage dans l’opposition, il est redevenu ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, sous Brian Gallant, jusqu’en 2017, après avoir annoncé qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections de 2018.

« Je suis le seul candidat qui a une expérience gouvernementale avec plusieurs années d’expérience. Je pense que c’est très important de comprendre comment le gouvernement fonctionne et comment on peut résoudre des problèmes. » — Une citation de Donald Arseneault, candidat à la direction du Parti libéral

Malgré une volonté de changement exprimée par une portion de l’électorat, entre autres par l’élection de candidats du Parti vert et de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, selon Donald Arseneault, les électeurs font davantage confiance aux leaders qui ont de l’expérience politique.

Chargement de l’image Donald Arseneault a été ministre sous deux gouvernements, celui de Shawn Graham et celui de Brian Gallant. Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

Auparavant, on a eu d’autres chefs qui sont rentrés au gouvernement, qui manquaient cette expérience et on a payé le prix comme gouvernement Je pense que les gens recherchent ça, je pense que les gens, honnêtement, en 2018, quand ils ont donné la confiance à Blaine Higgs, je pense que c’est un peu ça qu’ils recherchaient , estime-t-il.

Donald Arseneault qui se décrit comme un politicien centriste, responsable fiscalement, pense qu’il peut réunifier la province, divisée politiquement depuis les dernières élections de 2020.

Je suis quelqu’un qui est bilingue, je demeure dans la capitale provinciale, je connais très bien la réalité des régions rurales, spécifiquement la région du nord et je suis quand même quelqu’un qui comprend l’ensemble des caractéristiques de chaque coin de la province. Je pense que c’est important de savoir ça, parce que la façon qu’on gère une économie à Fredericton est très différente de la façon qu’on gère une économie à Saint-George ou à Caraquet ou à Edmundston.

Donald Arseneault a quitté la politique en novembre 2017, dans la controverse entourant son nouvel emploi de lobbyiste pour le Syndicat des métiers de la construction. Il compte sur l’appui de sept députés du caucus libéral, soit René Legacy, Guy Arseneault, Jean-Claude d’Amours, Daniel Guitard, Gilles LePage, Jacques LeBlanc et Éric Mallet.

Les membres du parti pourront voter pour le candidat de leur choix de trois façons, soit par téléphone, par internet, ou directement sur le plancher du congrès, le 6 août prochain.