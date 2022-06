Cette station, située sur la rue Claude-Greffard, traite environ 26 milliards de litres d’eaux usées par année. Traitant plus de 80 % des eaux usées de Sherbrooke, elle est la plus importante des cinq stations de la ville.

Le procédé de traitement en plusieurs étapes permet toujours à l’usine de respecter les normes environnementales en vigueur, et ce, plus de 30 ans après son ouverture en 1991.

Le hic, selon le chef de division de la gestion des eaux de Sherbrooke, Jean-Pierre Fortier, c’est que l’usine pourrait ne plus être en mesure de recevoir toutes les nouvelles eaux usées générées par le fort développement immobilier. Quelle est la date d’échéance? La Ville a commandé des études pour le savoir et pour planifier un projet d’agrandissement.

« Notre population a grandi et on se doit de revoir la capacité de notre usine », soutient le chef de division gestion des eaux et construction à la Ville de Sherbrooke, Jean-Pierre Fortier.

M. Fortier estime toutefois que l’usine pourrait encore supporter 5000 portes supplémentaires. Ça va aller vite, plus rapidement qu’on s’en doute, prévient-il. Des travaux d’envergure de la sorte demandent beaucoup de préparation.

Ce dernier estime qu’il faudra investir un minimum de 40 millions de dollars sur une période de 5 à 10 ans.

Une occasion à saisir pour améliorer les performances de l’usine?