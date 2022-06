Un livre pour le centenaire de Hearst

Le défi, c’était de trouver la photo qui représentait l’année, lance-t-elle. L’autre défi, c’était de faire un texte consistant qui serait capable de refléter ce qui était représenté sur la photo, mais qui ne tombait pas dans l’album photo.

Afin d’effectuer le travail, Marie Lebel s’est entourée d’un comité d’édition composé de Frédérique Dallaire-Blais, Daniel Fauchon, Anne Fontaine et Melissa Vernier.

Chargement de l’image Marie Lebel nous montre un jeune Claude Larose qui deviendra le premier hockeyeur de Hearst a évoluer dans la LNH. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le groupe lance un appel à tous afin d’avoir des photos inédites de la communauté. Une première bûche s’abat sur leur tête : il n’y a pas eu de réponse tant que ça, en fait il n’y a pas eu de réponse.

La recherche participative venait de prendre une claque , souligne-t-elle, le groupe doit se retrousser les manches.

Chargement de l’image En 2018, lors de la cérémonie d'assermentation des nouveaux élus, Gaëtan Baillargeon refuse de prêter serment à la reine évoquant ses origines autochtones. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ils ont passé au peigne fin les archives de l’Écomusée et du journal Le Nord. Une présélection suivra; par année, on pouvait avoir une quinzaine de photos significatives.

Quand vient le temps de l’écriture, la communauté répond cette fois à l’appel.

« On a environ 40 collaborateurs, collaboratrices qui ont participé. On leur soumettait une photo et ils acceptaient de rédiger un texte. » — Une citation de Marie Lebel, instigatrice du projet

L’histoire de Hearst étant riche en exploits sur glace, il n'est donc pas surprenant d’y voir autant de scène de hockey. On aborde entre autres la rivalité entre Hearst et Kapuskasing, un jeune Claude Larose servant de messe, le Tournoi des Deux Glaces et le passage de la Coupe Stanley en 2002.

C’est vrai qu’on aurait pu parler juste de hockey, et le pire, c’est que, dans le comité d’édition, il n’y a pas de fan de hockey. Quand on regarde le grand portrait, il y a beaucoup de hockey, mais on a fait un effort pour faire autre chose que du hockey.

Le livre donne une voix aux femmes marquantes avec un hommage à Rachel Payeur, la reine des frites ou encore à Carmen Trudel qui a fait le bonheur de bien des jeunes avec son magasin de bonbons.

Le livre de 272 pages sera lancé le 30 juin à la scierie patrimoniale de Hearst.

Le projet de livre avait été initialement lancé par la Ville de Hearst, qui l'avait annulé faute de financement. Le projet est né de ses cendres grâce à Marie Lebel, qui a rassemblé un groupe de personnes bénévolement.