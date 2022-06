Archives | Quand la musique de Jacques Brel s’amène à Vancouver

Il y a 50 ans, le théâtre Arts Club présentait pour la première fois la comédie musicale Jacques Brel is Alive and well and Living in Paris et marquait l'histoire théâtrale de Vancouver.

C’est le 29 juin 1972 que le Arts Club présente pour la première fois les chansons de Jacques Brel, en anglais, au public vancouvérois. Le succès est tel que la production qui devait être présentée un seul mois tient l’affiche durant sept mois consécutifs!

Au lendemain de la première du spectacle, le critique du Vancouver Sun Max Wyman écrivait : « Brel is alive and could change your life » (Brel est vivant et pourrait changer votre vie).

Il entrevoyait déjà que la production puisse prendre l'affiche pendant plusieurs mois.

Chargement de l’image Le 29 juin 1972, le théâtre Arts Club présentait pour la première fois la comédie musicale « Jacques Brel is Alive and well and Living in Paris » et marquait l'histoire théâtrale de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Archives

Présenté à New York en 1968

Créé par l'auteur-compositeur-interprète Mort Shuman et l'auteur Eric Blau, le spectacle Jacques Brel is Alive and well and Living in Paris est présenté pour la première fois à New York en 1968. Il fait connaître l'œuvre de Jacques Brel à un public anglophone à travers 22 chansons traduites qui s'enchaînent dans un tour de chant théâtral.

Cette première production américaine resta à l'affiche pendant plus de quatre ans. Elle a ensuite été adaptée par diverses compagnies théâtrales à travers le monde.

Né en Belgique le 8 avril 1929, Jacques Brel, figure emblématique de la chanson française, avait arrêté de se produire sur scène en 1967. Il a visité le Québec à de nombreuses reprises entre 1958 et 1966, mais n'est jamais venu dans l'Ouest canadien. Jacques Brel est mort le 9 octobre 1978 en France.

Le succès vancouvérois

Chargement de l’image Le spectacle au théâtre de la rue Seymour avait attiré grand nombre de spectateurs (archives). Photo : Fournie par Arts Club Theatre Company

La production vancouvéroise présentée en 1972 met pour sa part en scène les artistes Pat Rose, Ann Mortifee, Leon Bibb et Ruth Nichols. Après six mois de représentations, en décembre 1972, le critique théâtral Christopher Dafoe attribue la popularité du spectacle à la production, mais également à la qualité des chansons de Brel qui amènent les spectateurs à vivre une profonde expérience émotionnelle.

Selon Dafoe, les spectateurs quittent le théâtre avec le sentiment de pouvoir devenir de meilleures personnes. Dafoe note également que la popularité du spectacle a converti un grand nombre de Vancouvérois au plaisir d'assister à des performances en direct.

Considéré comme étant le premier gros succès théâtral de Vancouver, Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris propulse la compagnie théâtrale Arts Club.

Fondé en 1958 comme un club select pour artistes musiciens et comédiens, le Arts Club ouvre son premier théâtre de 250 places en 1964 sur la rue Seymour au centre-ville de Vancouver.

Mais à la suite du spectacle en hommage à Brel, la demande pour une plus grande salle se fait rapidement sentir et la compagnie ouvre sa saison de 1979-80 dans unnouveau théâtre à l'île Granville. Aujourd'hui, le Arts Club compte trois salles de spectacles, elle est la plus grosse compagnie théâtrale dans l'Ouest canadien.

Des retrouvailles

Chargement de l’image La compagnie de théâtre Arts Club a recréé le spectacle en 1997 pour les 25 ans de l'événement à Vancouver. Photo : David Cooper, fournie par Arts Club Theatre Company

Fort de ce succès du passé, le Arts Club décide de remettre sur pied le spectacle une première fois en 1985 pour une semaine de représentations, à guichet fermé au théâtre de l’île Granville.

C’est en1997, à l'occasion du 25e anniversaire de la production du Arts Club, que les quatre chanteurs de la production initiale de Vancouver Pat Rose, Ann Mortifee, Leon Bibb et Ruth Nichols se rassembleront sur scène une dernière fois; des retrouvailles tant pour les Vancouvérois que pour les chanteurs qui sont maintenant des vétérans du monde du spectacle.

Interviewé par la journaliste Thérèse Champagne à l'occasion du 25e anniversaire de la production, le chanteur Pat Rose souligne l'émotion pour les chanteurs de se retrouver alors qu’ils ont maintenant tous une carrière bien établie.

Les artistes Pat Rose, Ann Mortifee, Leon Bibb et Ruth Nichols recréent le spectacle « Jacques Brel is Alive and well and Living in Paris » sur la scène du Arts Club en 1997. Photo : Radio-Canada / Archives

En 2004, le Arts Club décide de présenter à nouveau sa production porte-bonheur. La distribution est composée de Lovena Fox, Warren Kimmel, Karin Konoval et Matt Palmer accompagnés de musiciens sur scène.

Cinquante ans jour pour jour après la première représentation de Jacques Brel is Alive and well and Living in Paris, soit le mercredi 29 juin, le Arts Club souligne l’ anniversaire marquant avec un souper-bénéfice, dont les billets à 225 $ ont tous été vendus.

Bien que Jacques Brel a passé les dernières années de sa vie en voilier et en Polynésie avant sa mort en 1978, le titre du spectacle Jacques Brel is Alive and well and Living in Paris est toujours demeuré inchangé.