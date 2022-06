Dans un communiqué vendredi, le SPO dit s’attendre à ce que cette activité de Patrimoine canadien soit d’une plus grande envergure qu’à l’habitude, pour ce qui est de la taille des foules et de l’empreinte de l’événement , en plus d’autres événements organisés cette journée-là à travers la ville d’Ottawa.

En raison des travaux en cours, les festivités ont été déplacées principalement au parc des Plaines-LeBreton et à la Place des Festivals Zibi. Mais la police s'attend à des rassemblements sur la colline Parlementaire.

« Ces facteurs, combinés à un niveau accru de manifestations et activités connexes, servent à guider la planification. Il y aura d’importantes fermetures routières et une considérable augmentation de la présence policière. Nous allons faire appel à des renforts empruntés à plusieurs services de police. » — Une citation de Extrait du communiqué du SPO sur les préparations en vue de la fête du Canada

Des manifestants opposés aux mesures sanitaires ont partagé leur souhait d’organiser des événements à Ottawa tout au long de l’été, dont à la fête du Canada.

Nous avons reçu en ligne plusieurs questions au sujet de manifestations prévues et autres commentaires. Nous sommes au courant de ces discussions et nous planifions en conséquence , peut-on lire dans le communiqué du SPO .

« Nous ne permettrons pas que se reproduisent les conditions qui ont abouti aux manifestations illégales de février dernier. Pour élaborer notre plan, nous mettons en pratique les leçons tirées à la lumière des manifestations illégales ainsi que celle du "Rolling Thunder" et autres manifestations connexes. » — Une citation de Extrait du communiqué du SPO sur les préparations en vue de la fête du Canada

Le SPO soutient également qu’elle interdira les manifestations axées sur les véhicules au sein de lieux d’importance nationale et leurs alentours . Il s’agirait d’une demande de la Ville d’Ottawa, indique le corps policier.

Le droit de tenir des manifestations légitimes et pacifiques sera toujours protégé , souligne le SPO .