Snapchat teste un service d’abonnement payant

Le réseau social Snapchat travaille à développer un système d’abonnement offrant des avantages exclusifs aux utilisateurs et aux utilisatrices qui paieront pour ce dernier.

Nommé Snapchat Plus, cet abonnement permettra d’avoir accès à certaines fonctionnalités en développement avant le reste du public ainsi qu'à certaines options exclusives, dans le but de permettre à Snapchat d’ apprendre encore plus sur comment [desservir sa] communauté

La nouvelle a été confirmée à The Verge  (Nouvelle fenêtre) par la porte-parole de Snapchat Liz Markman, mais elle avait d’abord été rapportée sur Twitter par Alessandro Paluzzi, un informateur spécialisé dans les réseaux sociaux. Ce dernier a également dévoilé certaines des fonctionnalités exclusives réservées aux personnes abonnées à Snapchat Plus.

On y trouve notamment l’option d’épingler une conversation, ce qui identifiera celle-ci comme une conversation avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. La possibilité de personnaliser l’icône de l’application affichée sur l’écran d’accueil d’un appareil sera également offerte, tout comme l’option de voir l’historique de déplacement des contacts qui auront activé la géolocalisation au cours de la dernière journée.

Snapchat n’a toutefois pas officiellement confirmé que ces fonctionnalités feraient partie du plan d’abonnement initial, lequel n’a encore aucune de date de lancement prévue.

Une imitation de Twitter

Snapchat n’est pas le premier réseau social à se lancer dans les abonnements. L’an dernier, Twitter avait dévoilé Twitter Blue, qui permet notamment de prévisualiser un gazouillis et de rassembler des enfilades de gazouillis afin de les lire en un seul texte.

De son côté, Telegram avait déjà annoncé qu’un service d’abonnement nommé Telegram Premium serait lancé plus tard en 2022.

Ces services permettent aux réseaux sociaux d’accroître leurs profits, qui baissent annuellement en raison des restrictions et des outils mis en place par les fournisseurs de téléphones afin d’éliminer les publicités apparaissant dans les applications.

Snapchat avait d’ailleurs blâmé Apple, en octobre dernier, pour sa baisse de revenus historique, que le réseau social attribuait à la nouvelle fonctionnalité de traitement des publicités des téléphones produits par le géant américain.