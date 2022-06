L’artiste Abraham Poincheval marche de Montréal à Québec en armure de 34 kilos

L’artiste Abraham Poincheval est reconnu mondialement pour ses performances extrêmes, où son corps est à chaque fois mis à l’épreuve.

L’habit de métal qu’il porte est une copie d’une armure du 13e siècle, recréée par un artisan italien. Ce voyage lui a demandé de faire un entraînement musculaire avant son départ pour le Canada. Selon lui, pour tenir jusqu’au bout, le secret est d’être à l’écoute de lui-même.

Prendre son temps

La performance du chevalier errant se veut une exploration du territoire et de la distance. Aujourd'hui, on est tous habitués à voyager toujours plus vite, en voiture, en avion, en train, en bus. C’était l’idée de faire une expérience un peu au ralenti , explique l’artiste et performeur Abraham Poincheval.

Chargement de l’image Le périple de Abraham Poincheval se terminera le 26 juin à Québec. Photo : Abraham Poincheval - Le chevalier errant

C’est la deuxième fois que l’artiste français se lance un tel défi. En 2018, il avait parcouru plus de 100 kilomètres en une dizaine de jours, en Bretagne, vêtu de la même armure.

En France, l’image mythologique du chevalier est un écho du passé. Un contraste avec le Québec, qui n'a pas de passé chevaleresque. Le fait que l'artiste circule sur le chemin du Roy se veut un clin d'oeil à l'histoire de France. J’avais envie de confronter la pièce à d'autres paysages , confie Abraham Poincheval.

Sur la route, l’artiste visite plusieurs lieux culturels. Chaque arrêt est l’occasion d’échanger avec le public.

Une fois à destination, une exposition au centre en art actuel Le lieu mettra un point final à son aventure. L’armure qui l’habillait sur le chemin deviendra une sculpture. La pièce complétera une exposition composée d’autres bribes de ses performances précédentes.

L’exposition commencera à l’arrivée d’Abraham Poincheval et se terminera le 24 juillet.

Prochains arrêts prévus 22 juin, Bastican au restaurant Le P’tit Relais

23 juin, Portneuf à la halte de la Barre-à-Boulard

24 juin, Donnacona au Parc des Berges

25 juin, Saint-Augustin-de-Desmaures au camping Le 209

26 juin, Québec – Le Lieu

Le corps comme mesure du monde

Depuis le tout début de sa carrière, Abraham Poincheval place son corps au centre de ses performances. Quelle matière est la moins chère à exploiter quand on est un artiste sans le sou? Son corps. Ce matériau l'inspire encore, des années plus tard.

« C’est une belle question aujourd’hui par rapport à toutes les technologies qui apparaissent et où ce corps a la capacité et la chance de se démultiplier à l’infini avec tous les avatars et les médias numériques. » — Une citation de Abraham Poincheval, artiste

Par le passé, l’artiste a souvent mis son corps à rude épreuve au nom de la performance. Il y a dix ans, il s’est installé 14 jours à l’intérieur d’un ours naturalisé. En 2017, s’est enfermé pendant une semaine dans un rocher de douze tonnes.