Québec souhaite créer 11 nouvelles aires protégées

Le gouvernement du Québec souhaite ajouter près de 2000 kilomètres carrés à son réseau d’aires protégées, en mettant en réserve 11 nouveaux territoires, principalement dans le sud de la province. Les territoires visés ont été déterminés lors de travaux de concertation avec des intervenants régionaux et autochtones.

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, qui en a fait l’annonce vendredi, a indiqué dans un communiqué que la création d’aires protégées est encore l’un des meilleurs outils pour favoriser la conservation de la nature à long terme, ainsi que l’adaptation des espèces et des écosystèmes aux changements climatiques .

Pour le ministre de l’Environnement, l’atteinte de la cible de 17 % d’aires protégées en milieu terrestre et d’eau douce en décembre 2020 ne constituait pas la fin de nos efforts en ce sens .

Il se dit fier des mises en réserve [...] qui nous permettent de bien positionner le Québec quant aux futures cibles internationales d’aires protégées, qui seront définies plus tard cette année, et grâce auxquelles, plus généralement, nous pourrons limiter la perte de biodiversité .

Nous sommes à même de constater que, lorsqu’il s’agit de la protection de la biodiversité, il est possible de trouver des consensus , a de son côté affirmé le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

Diversité biologique

Le Québec va également se doter de nouvelles cibles pour la protection de la biodiversité, puisqu’il s’est dit lié aux objectifs internationaux qui seront fixés à la Convention mondiale sur la diversité biologique des Nations unies pour la décennie 2020-2030.

Le réseau d’aires protégées du Québec totalisera environ 260 893 kilomètres carrés de milieux terrestres et d’eau douce, en incluant les 11 territoires annoncés vendredi. Cela correspond à 17,25 % du territoire québécois.

À titre comparatif, le pourcentage était de 17,08 % en décembre 2020, lorsque le gouvernement provincial avait annoncé son engagement de protéger la totalité de l’île d’Anticosti.

Certains territoires ont été mis officiellement en réserve par Québec, dont celui de Rivière-Péribonka au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Or, dans ce dernier cas, les modalités de gestion et de mise en valeur du territoire devront être déterminées par un comité d’acteurs régionaux mis sur pied par le ministre Charette.

Aussi, la délimitation et la superficie des territoires à protéger et mis en réserve qui ont été annoncés vendredi ne sont pas définitives. Les limites sont approximatives et pourraient être amenées à changer.

Le pouvoir de mise en réserve a été introduit en 2021 dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN). Il permet au gouvernement d’assurer la protection légale de territoires par leur soustraction à de nouvelles activités de recherche, d’exploitation et de transport des ressources naturelles, et ce, jusqu’à l’octroi d’un statut de protection , souligne le communiqué du ministre Charette.