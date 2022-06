Rio Tinto présente son calendrier d’investissements régional

C’est ce qu’a confirmé Sébastien Ross, directeur exécutif aux opérations, Atlantique, chez Rio Tinto Aluminium, lors de la rencontre organisée par la ministre responsable de la région, Andrée Laforest.

Les mairesses de Saguenay et d’Alma, Julie Dufour et Sylvie Beaumont, de même que tous les élus provinciaux et fédéraux du Saguenay y participaient.

La mairesse Dufour est toutefois arrivée avec 40 minutes de retard à la rencontre organisée il y a plusieurs jours.

Rio Tinto présentera, d’ici à la fin de l’été, un plan d’investissements pour le remplacement des cuves précuites du Complexe Jonquière, à Arvida.Les précuites doivent fermer d’ici à la fin de 2025.

Une aluminerie plus grande

L’entreprise soutient qu’elle a toujours l’intention de construire une aluminerie plus grande pour les installations d’AP-60. L’automne dernier, la compagnie a annoncé l’injection de 110 millions de dollars pour 15 cuves. Sans préciser le nombre de cuves qui pourraient trouver refuge entre les murs de la nouvelle aluminerie, Sébastien Ross a rappelé que Rio Tinto caresse un projet d’implantation d’une usine de recyclage de l’aluminium. Un projet pilote est en branle à l’usine Laterrière.

Je travaille pour convertir ce projet là pour plus de cuves. Je n'ai pas les approbations encore , a précisé Sébastien Ross.

Le directeur a indiqué que l’entreprise n’a pas l’intention d’investir dans le projet d’aluminium vert Elysis, à Alma, avant 2028 et 2029, mais le dossier est à l’étude et l’entreprise aimerait aller de l’avant avec des investissements.

Le géant minier veut sécuriser sa place sur le marché américain et même assurer une croissance . Pour Sébastien Ross, cette croissance passe par des technologies à faible empreinte carbone.

C'est sur qu'Élysis est vraiment le fer de lance de ce qu'on veut faire, mais il va y avoir d'autres projets aussi , a précisé le haut dirigeant chez Rio Tino.