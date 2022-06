Plus de 100 foyers de soins de longue durée sans air climatisé en Ontario

Une résidente d'Oshawa se bat pour que sa tante et d'autres locataires d'un foyer de soins de longue durée à Lindsay, en Ontario, bénéficient de l'air conditionné cet été - deux ans après que le gouvernement provincial a promis d'accélérer le processus.

Il faut que la direction endosse ses responsabilités , insiste Mary Anne Flynn.

Mme Flynn explique que la direction du foyer Caressant Care, sur la rue McLaughlin, a informé les familles que les résidents n'auraient pas de climatisation dans leur chambre cette année en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Au lieu de cela, elles ont reçu un appel automatisé, début de juin, indiquant que les résidents pouvaient acheter eux-mêmes leur propre système ou utiliser les aires de rafraîchissement offertes dans le foyer.

Caressant Care fait partie des quelque 100 établissements de la province qui n'ont toujours pas de climatisation, alors que la date limite du 22 juin fixée par la province approche et que les températures se réchauffent.

Au plus fort de la pandémie en 2020, le premier ministre Doug Ford avait annoncé qu'il rendrait obligatoire l'installation de la climatisation dans les chambres des résidents de tous les foyers. La législation n'a pas été présentée avant l'automne de l'année suivante.

« Je ne peux pas laisser une entreprise qui fait des millions de dollars avec des résidents qui se sentent inconfortables. Ils méritent d'être traités avec respect et dignité. » — Une citation de Mary Anne Flynn, parente d'une résidente aînée du foyer Caressant Care

Le porte-parole de Caressant Care, Stuart Oakley, a assuré dans un communiqué: Si un résident ou un membre de la famille demande une unité de climatisation, elle lui sera fournie gratuitement.

Il a également déclaré que l'entreprise prévoyait installer des systèmes permanents de climatisation à partir de la mi-juillet, avec une fin de chantier à la mi-août.

M. Oakley a indiqué que l'établissement nécessite des installations sur le toit, mais que la livraison peut prendre jusqu'à 16 semaines à partir du moment où elles sont commandées. Il a ajouté que la province est consciente de ce retard.

Négligence persistante

Cette réponse est jugée insuffisante pour Vivian Stamatopoulos, chercheuse et défenseure des soins de longue durée à l'Université Ontario Tech. Le gouvernement et les foyers ont eu deux ans pour commander et installer leur matériel, note-t-elle.

« Nous ne nous sommes pas occupés de la négligence qui subsiste. Les soins de longue durée n'ont franchement jamais été au premier plan des préoccupations de ce gouvernement. » — Une citation de Vivian Stamatopoulos, chercheuse et défenseure des soins de longue durée à l'Université Ontario Tech

Selon le ministère des Soins de longue durée, environ 77 % des foyers et 79 % de toutes les chambres des résidents sont déclarés comme étant entièrement climatisés en date du 7 juin.

Le ministère indique que 18,7 % des foyers sont en train d'installer la climatisation, que 2,9 % travaillent à une solution de climatisation, tandis qu'environ 0,6 % des foyers laissent l'enjeu en suspens .

Le ministère attribue les retards aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi aux restrictions imposées aux visiteurs ce qui empêche les entrepreneurs d'entrer dans les foyers, ainsi qu'aux problèmes météorologiques et autres défis structurels complexes.

D'après les informations de Lisa Xing, CBC