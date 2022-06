Québec a l’intention de faire des rivières Noire et Coulonge une aire protégée

Québec a l’intention de mettre en réserve le territoire des rivières Noire et Coulonge et ainsi, faire de cet endroit une aire protégée d'une superficie de 822 kilomètres carrés.

Ce territoire fait partie des 11 nouveaux que le gouvernement du Québec a l’intention de mettre en réserve.

La nouvelle fait le bonheur d’acteurs de la région, notamment le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO), Tourisme Outaouais et la Société pour la nature et les parcs du Canada - section Vallée de l’Outaouais (SNAP-VO).

Dans un communiqué conjoint, ces organismes avancent que cette intention est une belle première étape pour le Pontiac et que cela envoie un signal fort sur le sérieux qu'accorde le gouvernement du Québec à la protection du territoire .

Le CREDDO et la SNAP - VO disent avoir concerté des acteurs de la région pour ce projet d’aire protégée. Ils entendent poursuivre des consultations, puisque tout n’est pas encore gagné d’avance.

La prochaine étape est de déterminer les limites et les paramètres de gouvernance de l’aire protégée en fonction des consensus établis à la fin du processus de consultation en cours , peut-on lire dans leur communiqué.

Chez Tourisme Outaouais, la présidente-directrice générale Julie Kinnear estime que la création d’une aire protégée permettrait un développement récréotouristique attrayant pour l’Outaouais et cadre parfaitement dans nos priorités régionales comme le plein air, le nautisme, l’hébergement insolite et le tourisme durable .

La préfète de la MRC de Pontiac, Jane Toller, croit que la poursuite de la démarche de consultation est essentielle afin de mener à la création d’une aire protégée qui, forte d’un consensus au sein de la communauté, deviendra un fleuron de l’économie locale .

Une fois la démarche de consultations terminée, les acteurs dans ce dossier en Outaouais présenteront au gouvernement une proposition consensuelle [...] lors des séances d’informations menées par le Bureau des audiences publiques en environnement (BAPE) , indique-t-on.

En 2018, les bassins des rivières Noire et Coulonge avaient obtenu le statut de réserve de biodiversité projetée (RBP), permettant ainsi d'empêcher l’exploitation des ressources naturelles dans la zone visée.

Parmi les 11 nouveaux territoires que le gouvernement québécois souhaite mettre en réserve, on y retrouve également l’agrandissement de la réserve de biodiversité projetée de la Rivière-Dumoine, qui traverse les régions administratives de l'Abitibi-Témiscamingue et de l’Outaouais.