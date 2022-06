L’Action Plus de Sherbrooke déplore l’exclusion numérique des personnes défavorisés

Parce que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité social (MTESS) offre désormais certains services uniquement sur son site internet, des personnes défavorisées n’y ont plus accès, déplore L’Action Plus de Sherbrooke. La coordonnatrice de l’organisme de défense de droits des personnes assistées sociales, Geneviève Bouchard, parle même « d’exclusion numérique ».

Cette dernière a publié une lettre ouverte à ce sujet dans les pages du journal Le Devoir ce vendredi

Pour elle, le MTESS doit prendre en compte les besoins des personnes qui n’ont pas les moyens d’avoir une connexion Internet. On sait très bien que les gens, en raison de la pauvreté, n’ont pas les moyens d’avoir l’internet , a-t-elle fait remarquer en entrevue à Par ici l’info.

De moins en moins d'accès aux services

Geneviève Bouchard soutient que non seulement ce choix empêche les citoyens de recevoir une aide de dernier recours, mais il leur est aussi difficile de parler avec des agents puisqu’il y en a moins dans les centres d’appels.

Elle a ajouté qu’en plus les services sont de plus en plus longs à obtenir pour les prestataires. On se retrouve dans une situation où des agents d’aide sociale, qui prenaient 10 jours ouvrables à émettre un chèque, mettent aujourd’hui jusqu’à un mois. Alors, on a des gens qui se retrouvent dans nos bureaux en perte de logement et ils n’ont plus rien!