Un projet de parc aquatique gonflable à l’île Pétrie tombe à l’eau

Le projet était une idée originale de la compagnie Splashifax, une entreprise basée en Nouvelle-Écosse. Les promoteurs proposaient d'installer une licorne géante et un parcours à obstacles gonflables sur l'eau de la rivière des Outaouais qui borde l'île Pétrie.

Le parc aquatique gonflable devait se réaliser dans le cadre d'un projet pilote de deux ans et semblait même avoir reçu la bénédiction du conseiller d’Orléans, Matthew Luloff, puisque c'est lui qui a présenté la motion au conseil.

Chargement de l’image Le parc aquatique gonflable de la compagnie Splashifax à Bridgewater en Nouvelle-Écosse. Photo : Facebook / Splashifax

Une levée de boucliers

Le projet a toutefois provoqué une tempête sur les réseaux sociaux. Des résidents du secteur et des amoureux de la nature ont laissé des centaines de messages contre le parc aquatique sur la page Facebook des Amis de l'île Pétrie, qui n’a pas encore officiellement pris position sur le dossier.

Sherry Nigro, une bénévole, rapporte que certaines inquiétudes portent sur l'augmentation de la circulation dans le secteur. Plusieurs résidents se sont dits préoccupés par l’impact du parc aquatique sur la faune et la flore de l’île, qui comprennent des tortues, des oiseaux et certaines plantes rares.

Les gens [viennent à l'île Pétrie] pour accéder à la nature , a déclaré Mme Nigro. Je me demande comment cela peut être compatible avec un projet qui ressemble beaucoup plus à un parc d'attractions.

À lire aussi : Des résidents de l’est d’Ottawa se battent pour le retrait de cabanes flottantes

Le président des Amis de l'île Pétrie, Al Tweddle, travaille sur la conservation du parc de l'île depuis 25 ans.

Il soutient que le passage des véhicules d'urgence et les nombreuses voitures de plaisanciers stationnées à l'île Pétrie sont déjà un enjeu préoccupant.

À son avis, la situation deviendra encore plus problématique lorsque les centaines d'invités de Splashifax se présenteront pour profiter du parc aquatique par une chaude journée d’été ensoleillée.

« Je pense que l'idée est bonne. Je pense juste qu'elle devrait être réalisée ailleurs. » — Une citation de Al Tweddle, président, Les Amis de l’île Pétrie

Al Tweddle pense que le parc de l’île Pétrie devrait plutôt avoir une vocation pédagogique de manière, par exemple, à encourager les jeunes à s'intéresser davantage à sa valeur écologique et naturelle.

Chargement de l’image Des adultes et des enfants qui s'amusent dans le parc aquatique gonflable de la compagnie Splashifax en Nouvelle-Écosse. Photo : Facebook / Splashifax

Pas cette année

Questionné à ce sujet, le conseiller Matthew Luloff s’est défendu d’avoir soutenu le projet. Sa motion présentée au conseil demandait seulement à ce que le personnel de la Ville explore l’idée d’un parc aquatique gonflable, dit-il.

Il va de soi, selon lui, que la communauté donne son opinion sur la question et que toutes les options soient explorées dans le cadre d’une vaste consultation, avant de donner le feu vert à un tel projet.

Pour le moment, le projet est sur pause et, faute de temps, il n’ira pas de l’avant cette année, promet-il.

« Soyons clairs, ce projet ne sera pas mis en place cette année. » — Une citation de Matthew Luloff, conseiller du quartier Orléans

Il est tout simplement impossible de tenir cette consultation et d'obtenir la demi-douzaine d'approbations qui seraient nécessaires pour mettre le projet sur pied en si peu de temps.

Le conseiller a déclaré qu'il partageait les inquiétudes des résidents de son quartier concernant l'impact écologique du parc aquatique gonflable et les enjeux de circulation. Il dit s'être entretenu avec l’entreprise Splashifax pour obtenir plus d’information, après avoir lu une partie des réactions sur les réseaux sociaux.

Alors que la motion mentionnait une approbation anticipée de Transports Canada pour le projet le 9 juin, le ministère fédéral a déclaré à CBC que la demande était actuellement à l'étude.

Splashifax a confirmé, dans un courriel envoyé à CBC , que l'idée d'ouvrir cet été avait été reportée à l'année prochaine.

Nous utilisons ce temps supplémentaire pour continuer à former le personnel, à parler à la communauté et à obtenir les approbations municipales nécessaires pour créer des emplois, du plaisir en famille et une incroyable expérience Splashifax, ici, l'année prochaine , a déclaré la présidente-directrice générale, Kristina Lemieux.