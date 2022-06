L’application Alerte COVID désactivée

Les utilisateurs peuvent désormais supprimer cette application de leur appareil, précise Santé Canada.

La désactivation d’Alerte COVID n’est pas une surprise; elle est devenue inutile en raison de l'abandon des tests PCR par les provinces.

Même si la pandémie n’est pas terminée, la décision de mettre l’application Alerte COVID hors service a été prise après discussion avec les provinces et les territoires sur l’évolution continue des programmes de santé publique , indique Santé Canada.

Alerte COVID a été lancée le 31 juillet 2020, à un moment critique de la pandémie de COVID-19 où les cas étaient en hausse au Canada et dans le monde , rappellent les services de Santé Canada. Elle a fourni un outil supplémentaire pour aider à limiter la propagation du virus .

Plus de 6,9 millions de personnes vivant au pays ont téléchargé cette application et plus de 57 000 utilisateurs ayant obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 ont averti les autres d'une possible exposition .

Alerte COVID a coûté 20 millions de dollars, dont l'essentiel – 15,9 millions de dollars – a été dépensé en promotion et en publicité. Ottawa a consacré 3,5 millions au développement et à la maintenance de l'application.

Le gouvernement justifie également la mise hors service de cet outil par l’amélioration de la situation de la santé publique.

Le nombre de cas a diminué et les taux d'hospitalisation et de décès sont en baisse à l'échelle du pays. Grâce à une campagne de vaccination réussie, 32 millions (soit près de 90 %) de personnes de plus de 12 ans vivant au Canada ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19. Le Canada a également l'un des taux de vaccination les plus élevés du monde , ajoute Santé Canada.

Plus tôt vendredi lors d’un point de presse, le Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, a confié que la COVID-19 nous a montré au cours des dernières années qu’il pourrait y avoir d’autres surprises .

« Le virus circule toujours au Canada et à l’étranger. » — Une citation de Dr Howard Njoo, administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada

Hausse de la transmission de la variole simienne au pays

En pleine saison estivale, plus propice aux rassemblements et aux voyages, les gestes barrières, des habitudes bien ancrées pour contrer la COVID-19, peuvent contribuer à prévenir d’autres infections, dont la variole simienne , a encore rappelé le Dr Howard Njoo en brossant un tableau de la répartition des cas.