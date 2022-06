Boy George et Culture Club, un seul arrêt au Canada et ce sera à Trois-Rivières

En entrevue à l’émission Toujours le matin, le directeur de l’Amphithéâtre Cogeco et de la Corporation des événements, Steve Dubé, a révélé qu’il souhaitait faire de ce spectacle un happening. On a commencé l’année passée, on avait fait un premier test avec une soirée 80 comme ça, on avait eu un DJ set avec Vibration 80 qui va être encore là cette année pour animer la foule avant le spectacle.

Il souhaite présenter un spectacle-événement un peu comme ce fut le cas avec les groupes Glass Tiger et The Box l’an dernier. La réponse du public avait été favorable. On avait eu une belle ambiance et une belle vente de billets. On a voulu poursuivre dans cette lignée-là.

Un plancher de danse

Il va sans dire que la musique des années 80 est indissociable de la danse et les discothèques de l’époque étaient florissantes. Dans cet esprit, les 400 bancs amovibles situés à l’avant-scène de l’amphithéâtre seront enlevés, explique Steve Dubé, de sorte qu’on va avoir un plancher de danse d’à peu près 800 personnes en avant-scène, justement pour recréer les soirées des années 80.

Les billets pour ce spectacle, présenté en collaboration avec Evenko, seront mis en vente le mardi 21 juin à 11 h.

D’autres annonces à venir?

La saison estivale est reprise de plus belle à l’Amphithéâtre Cogeco et le public est au rendez-vous. On a une programmation qui est ambitieuse cette année, on a 51 spectacles au calendrier. La plus grosse année qu’on avait eue c’est en 2019 avec 39. On a une super réponse du public jusqu’à maintenant puis on est très heureux du début de saison , révèle le directeur.

Steve Dubé mentionne qu’il est possible que d’autres spectacles soient annoncés puisque des ententes avec d’autres artistes sont en négociations.