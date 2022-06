L’explosion du coût de l’essence fait mal aux facteurs ruraux de Postes Canada

Avec la hausse du coût de l'essence, les indemnisations au kilomètre sont insuffisantes selon le Syndicat des travailleurs et travailleuses de Postes Canada.

Ça sort de nos poches, pis ce n'est pas l'fun souligne la factrice Sandra Bérubé.

La résidente de Sainte-Félicité roule 54 kilomètres à bord de son véhicule personnel chaque jour dans l'arrière-pays de Matane dans le cadre de son travail.

La postière estime qu'elle payera près de 3000 $ de plus que le montant qu'elle reçoit en indemnisation.

« J’ai une allocation de Postes Canada de 7775 $ par année, à peu près. Et personnellement, ça me coûte 10 400 $. Et là, je te parle juste en essence, je ne te parle pas d’assurance, je ne te parle pas d’usure des pneus, je ne parle pas de l’usure des brakes. » — Une citation de Sandra Bérubé, factrice en milieu rural

Chargement de l’image Sandra Bérubé est factrice rurale dans le secteur de Matane. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Le montant de l'indemnité est réévalué annuellement par Postes Canada.

Selon le Syndicat, les employés reçoivent déjà l’indemnisation maximale non imposable fixée par l’Agence du revenu du Canada. Celle-ci a été augmentée de 0,02 $ du kilomètre en décembre 2021 pour atteindre 0,61 $ pour les 5000 premiers kilomètres puis 0,55 $ pour les suivants.

Toutefois, avec la flambée du coût de l'essence des dernières semaines, alors que le prix actuel dépasse largement les 2 $ le litre, le Syndicat des travailleurs et des travailleurs de Postes Canada demande que la compensation soit révisée à la hausse.

Chargement de l’image Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes demandent une augmentation de 15 %. Photo : Radio-Canada

Les travailleurs des différentes postes réclament une hausse de 15 %. La directrice nationale pour Montréal métropolitain du Syndicat, Nancy Beauchamp, ajoute que cette augmentation doit être maintenue jusqu’à ce que le prix de l’essence redescende à 1,75 $ le litre.

« Si ce n’est pas revu, pendant toute la période de la crise, c’est nous qui allons en payer le prix en ayant à payer plus cher chaque jour pour pouvoir travailler. » — Une citation de Nancy Beauchamp directrice nationale pour Montréal métropolitain du Syndicat des travailleurs et travailleuses des Postes

La factrice Sandra Bérubé est aussi la présidente de la section locale du syndicat à Matane. Elle affirme que si ces montants ne sont pas ajustés, des collègues songeraient à changer de carrière. Il y a des gens dans le coin, et je ne parle pas des autres régions, qui m’ont appelé et m’ont dit : ''on va lâcher le job''. On a des bonnes conditions, mais quand on doit utiliser notre véhicule personnel, les conditions ne sont plus bonnes.

Chargement de l’image Le bureau de Postes Canada de Matane Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Des pourparlers sont en cours entre le Syndicat des travailleurs et des travailleuses et Postes Canada. Par courriel, l'organisme fédéral écrit qu'un montant forfaitaire sera bientôt versé aux facteurs ruraux pour tenir compte de la récente flambée des coûts, sans toutefois préciser la somme.

Selon le Syndicat, ce montant représenterait moins de 1 % du salaire annuel d'un employé, ce qu'il juge insuffisant.

Selon les informations de Louis Pelchat-Labelle