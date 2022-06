Les suggestions d’un jury du coroner pour mieux prévenir le suicide en prison en Ontario

Un jury du coroner propose à l'Ontario de procéder régulièrement à un examen complet de la qualité des soins de santé prodigués aux détenus de la prison de Lindsay et de s'assurer que les soins y sont conformes aux politiques provinciales et aux normes professionnelles.

Arun Kumar Rajendiran, Darrel Tavernier et Stephen Kelly ont été découverts morts dans leur cellule au Centre correctionnel du Centre-Est de 2014 à 2019.

Les trois hommes s'étaient pendus avec des draps de leur lit et chacun d'entre eux avait laissé une note, qui indiquait leur intention de s'enlever la vie.

Le jury du coroner a dégagé, sans surprise le 13 juin, un verdict de suicide pour expliquer leur mort après avoir entendu une vingtaine de témoins lors des audiences plus tôt ce mois-ci.

L'avocat du ministère public avait présenté aux cinq jurés les programmes de prévention dans les prisons de la province, ainsi que les procédures, les politiques et la formation accordée aux agents correctionnels et aux membres du personnel de santé.

Une trentaine de propositions

Le jury propose 38 recommandations au ministère du Solliciteur général de l'Ontario pour mieux prévenir les suicides en détention et mieux traiter les problèmes de santé mentale.

Il suggère par exemple à l'équipe d'examen des soins de santé de cette prison d'élaborer un plan d'action contre le suicide, en y incluant les besoins en santé de la population carcérale, la qualité des soins qui y sont offerts.

L'équipe devrait en outre veiller à ce que les règles y soient conformes aux politiques provinciales et aux normes professionnelles et que les compétences du personnel soient évaluées.

Chargement de l’image La Solliciteuse générale de l'Ontario, Sylvia Jones. Photo : Radio-Canada

Il recommande par ailleurs que la même équipe accorde une priorité à l'analyse des défis que représentent le recrutement, la formation et la rétention du personnel dans cet établissement et la planification des soins de santé physique et mentale qui y sont dispensés.

À ce sujet, le jury propose au ministère de faire appel à ses ressources pour soutenir ce plan d'action et de ne pas hésiter à recourir au secteur privé pour toute assistance en matière de ressources humaines.

Les conditions en ségrégation

Il suggère aussi au ministère de revoir les mesures de ségrégation dans la prison de Lindsay, en y surveillant par exemple la fréquence avec laquelle les détenus qui font l'objet d'une surveillance suicidaire sont mis dans des conditions d'isolement et en veillant à ce que ces informations soient disponibles pour tout le personnel carcéral.

Il importe, selon le jury, que les conditions d'isolement soient modifiées rapidement pour faire en sorte qu'elles ne constituent plus une forme de ségrégation.

Chargement de l’image 46 % des 12 000 personnes placées en isolement entre juillet 2018 et juin 2019 faisaient l’objet d’alertes de santé mentale dans leurs dossiers, selon la Commission ontarienne des droits de la personne. Photo : La Presse canadienne

Un rapport anonyme devrait inclure les informations suivantes : les raisons pour lesquelles chaque prisonnier y a été détenu dans des conditions d'isolement ; la durée de chaque période d'isolement ; les mesures prises pour modifier les conditions de détention du détenu afin qu'elles ne constituent plus un modèle de ségrégation.

Soins en santé mentale

En ce qui concerne la prévention, le jury propose au ministère de réviser la politique de la province au sujet des plans de rétablissement pour les détenus qui sont retirés de la liste de surveillance des suicides.

Les infirmières, les médecins, les psychiatres et les psychologues devraient tous être formés au sujet d'un tel plan de rétablissement lorsque la politique du ministère sera révisée.

Tout le personnel devrait en outre suivre une formation en prévention des suicides. Tous les dossiers médicaux et toutes les communications au sein de l'établissement devraient être conservés précieusement.

Chargement de l’image Arun Kumar Rajendiran, Darrel Tavernier et Stephen Kelly sont morts dans leur cellule de la prison de Lindsay dans un intervalle de 5 ans. Photo : Unsplash / Matthew Ansley

Le ministère devrait par ailleurs prescrire une thérapie cognitive comportementale ou d'autres soins cliniques fondés sur des données probantes pour les détenus à risque.

Le ministère devrait ensuite s'attarder à revoir le processus qui consiste à obtenir les antécédents médicaux des détenus auprès d'un proche parent, lorsque des prisonniers sont identifiés comme potentiellement violents ou suicidaires.

Sécurité du milieu carcéral

Le jury propose en outre de revoir la sécurité de l'établissement et d'y effectuer des réparations à toute défaillance qui ne soit pas conforme aux normes pour s'assurer que des structures du bâtiment ne peuvent pas être utilisées comme points d'ancrage pour y attacher des cordes, des draps, des lacets…

Le ministère devrait s'assurer que des patrouilles de sécurité sont effectuées lors des changements de quart de travail dans la prison et veiller à ce que les agents correctionnels effectuent des vérifications régulières dans les cellules pour éliminer les articles interdits, comme les vêtements et les draps excédentaires.

Le jury recommande au gouvernement de l'Ontario de financer adéquatement toutes les mesures qu'il propose et il suggère au bureau du coroner de la province de mener des enquêtes en temps opportun dans l'année qui suit la date d'un suicide.

Chargement de l’image La clôture du Centre de détention de Lindsay. Photo : Radio-Canada

Le centre correctionnel de Lindsay, au nord-est de Toronto, n'en est pas à sa première controverse. Une grève de la faim générale avait paralysé l'institution en 2020, mettant la vie des détenus en danger.

Un autre prisonnier, Soleiman Faqiri, y a été prétendument battu à mort en 2016 dans des circonstances qui n'ont jamais été clairement élucidées.