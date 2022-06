Joël Le Bigot cumule plus de 45 ans d’animation à Radio-Canada. L’animateur, qui a annoncé son départ à la retraite, a su développer des liens solides et uniques tant avec les chroniqueurs de son équipe qu’avec son auditoire. Nos archives revisitent le parcours de ce pilier des ondes à la verve mordante, dont les cotes d’écoute ne se sont jamais démenties.

Joël Le Bigot naît en France à Livarot, une petite commune de la Normandie réputée pour son fromage du même nom. Après la guerre, en 1948, sa famille s’installe à Montréal dans le quartier Hochelaga. Bien qu’il ne soit qu'âgé d’à peine deux ans au moment du départ, la traversée par bateau qui mène la famille de Londres à New York le marque à tout jamais. À la suite de ce voyage, il garde un profond attachement à la mer et à la France.

L’homme souhaitera d’abord se faire marin, mais son aisance à communiquer et sa curiosité l’amènent plutôt à s’inscrire à l’Académie des annonceurs qui, dans les années soixante, permet à la fin du cours de joindre une station radiophonique.

En 1966, Roland Lepage l’engage à CJMS-FM (anciennement CKMF) et à l’été 1967, lors de l’Expo, Miville Couture lui donne sa chance pour des remplacements de vacances. Il quitte en septembre 1967 pour Chicoutimi (CBJ) et ne rentrera à Montréal qu’en 1970.

Dans ce montage du réalisateur Patrice Pouliot, nous pouvons entendre et même voir, grâce à quelques photos d’archives, ses débuts à la radio de Chicoutimi où il anime les émissions Mon œil et Tourlou.

Ces émissions laissent le champ libre à leurs jeunes animateurs pour expérimenter. Au départ, lui n’a que 21 ans et sa co-animatrice, Pauline Martin, 18 ans.

« Chicoutimi, avec Rimouski, avait la belle réputation de permettre toute sorte de choses. Il y a là quelque chose qui permet d’inventer, d’imaginer de faire des folies et personne ne s’en formalise tellement. » — Une citation de Joël Le Bigot

Les extraits du montage nous le montrent également à titre de morning man à la barre de CBF Bonjour, qui devient dès 1977 une émission phare de la radio de Radio-Canada.

L’émission demeurera en onde 20 ans et durant toutes ces années, Joël Le Bigot fera preuve d’une grande fidélité envers ses collaborateurs et chroniqueurs.

Paul Boutet, Alcide Ouellet, Roger Laroche, Marc Laurendeau, Raymond Lebrun, Francine Grimaldi, André Croteau, Ève Christian et de nombreux autres deviendront des voix familières aux auditeurs.

« Joël ne se met jamais en vedette. C’est l’animateur, mais il n’est qu’un catalyseur. C’est lui qui osmose tout le monde. Il a fait un personnage avec chacun d’entre nous. » — Une citation de Francine Grimaldi

Comme auditeurs, nous entendons une bande d’amis qui apprécient travailler ensemble. Et si l’animateur ne ménage pas ceux qui l’entourent, il sait lui-même faire preuve d’autodérision.

Joël Le Bigot reste lui-même et c’est peut-être là le secret de son succès auprès des auditeurs et de sa longévité en ondes. Il ne triche pas en essayant de séduire plusieurs publics à la fois.

« J’aime la chansonnette française, j’aime le jazz, j’aime les poèmes de Prévert… Foglia rit de moi en disant que je fais vieille France 1950. Il n’a pas tort. Il pourrait même écrire que je fais vieille France moyenâgeuse que ça ne m’achalerait pas. » — Une citation de Joël Le Bigot, Voir, 2 mai 1991

Le Bigot impose son rythme en studio. Il dirige comme un chef d’orchestre et exige une même passion de la part de ses chroniqueurs qui doivent savoir prendre leur place et enrober leurs propos d’histoires et d’anecdotes.

En 1996, l’animateur, alors âgé de 50 ans, décide de prendre une année sabbatique pour aller faire le tour du monde. Il reviendra à la radio en 1998 à l’animation de Samedi et rien d’autre et de Pourquoi pas dimanche?

Avant d’animer CBF Bonjour, Joël Le Bigot a animé plusieurs émissions de télévision et notre montage d’archives nous en présente quelques extraits.

En 1970, l’émission Format 30 cherche un nouveau visage à l’animation et ce sera le sien. C’est entouré des meilleurs journalistes de l’époque, tels Andréanne Lafond, Jean Ducharme, Wilfrid Lemoine et Fernand Seguin, qu’il fera ses classes. Après avoir animé Actualité 24 et Science réalité, il fait le saut à la radio en succédant à Jacques Houde à CBF Bonjour.

Il retourne à la télévision en 1980 pour animer Le temps de vivre durant une année, mais revient rapidement à la radio, auprès de laquelle il se sent plus libre.

« Vous savez, j’aime beaucoup mieux la radio que la télévision. La télévision offre tellement moins de possibilités. On y est tellement contraint par toute sorte de petits détails. » — Une citation de Joël Le Bigot, TV Hebdo, 18 octobre 1980

Le 2 mars 1983 à l’émission Au jour le jour, Normand Harvey et Ghislaine Paradis s’entretiennent avec Joël Le Bigot. Il est question de sa carrière, mais aussi de son amour de la voile.

À cette époque, l’animateur se prépare à la traversée Québec Saint-Malo à bord du Trimaran de Radio-Canada. La course Transat Tag Québec Saint-Malo est organisée pour souligner les 450 ans du premier voyage de Jacques Cartier.

49 voiliers partent du port de Québec le 19 août 1984 en direction de Saint-Malo sur les côtes françaises.

Joël Le Bigot prend place dans le Trimaran de 17 mètres piloté par le skipper Pierre Sibéril, assisté d'Yvon Courteau et d'Yves Lépine.

La traversée demande énormément de préparation. Presqu'un an avant le voyage, le 8 septembre 1983 au Ce soir, le journaliste Richard Garneau s’entretient avec Joël Le Bigot qui lui présente le bateau et lui parle des préparatifs.

En 1990, Joël Le Bigot participe à un autre projet, celui de venir en aide à l’organisme Dernier recours.

Un matin de décembre 1990, l’équipe de CBF Bonjour diffuse son émission en direct rue Sanguinet devant l’édifice qui abrite l’organisme et invite les auditeurs à venir y déposer des denrées, des vêtements et à y faire des dons qui seront remis aux plus démunis.

La journaliste Louise Beaudouin rend compte de l’événement au Téléjournal le 21 décembre 1990.

L’année suivante, les dons seront recueillis pour Jeunesse au soleil et l’initiative fera des petits. Chaque année depuis, le public est invité à faire preuve de générosité à l'approche des Fêtes. L’événement est connu depuis 2001 sous le nom de La Guignolée des médias.

Joël Le Bigot a ce talent d’informer de manière rigoureuse, mais toujours dans le plaisir.

Le 18 juin 2022, Joël Le Bigot fera ses adieux aux auditeurs à son émission Samedi et rien d’autre, qu’il anime depuis 24 ans.

Le samedi d’après, il n’aura pas à se lever aux aurores et pourra rester au lit, comme dans cette chanson de Patrick Boutot qu’il interprétait avec son équipe de CBF Bonjour en 1990.

« En radio, il y a des auditeurs, des auditrices et quand ils ont quitté notre émission ils doivent être : pas trop irrités, renseignés et heureux et avoir souri un petit peu. C’est ça le but de mon travail. » — Une citation de Joël Le Bigot, Montréal Ce soir, 7 janvier 1998

Nous pouvons dire après ce long voyage sur les ondes que c’est mission accomplie.