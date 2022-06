Sudbury n’a reçu que deux soumissions pour la construction du KED

Ball Constructions Ltd et PCL Constructors Northern Ontario Inc. ont été les seules à envoyer leurs documents avant la date limite du 16 juin. La troisième entreprise retenue, EllisDon Corporation, n’a pas soumis d’offre.

Nous n’avons que deux offres pour le plus gros investissement de l’histoire de notre ville et nous avons perdu EllisDon. Je trouve cette nouvelle décevante pour la communauté , a lancé le conseiller du quartier 4, Geoff McCausland.

Chargement de l’image Geoff McCausland est le conseiller municipal du quartier 4 du Grand Sudbury. (Archives) Photo : Avec l'autorisation de Geoff McCausland

L’absence de ce dernier constructeur a mené à un échange entre le conseiller McCausland et le maire Brian Bigger à la réunion du conseil municipal jeudi soir. M. McCausland a fait part de ses inquiétudes concernant l’implication de Dario Zulich, le promoteur du KED , dans la préparation d’une soumission.

Une question de compétition

M. Zulich est le président-directeur général de la TESC Contracting Company, qui a aidé Ball Constructions Ltd avec les documents soumis, qui ne fait maintenant face qu’à une seule entreprise.

M. McCausland dit avoir entendu des craintes semblables de plusieurs citoyens, mais il était sûr que le processus était légitime jusqu’à présent parce qu’il y avait deux autres constructeurs qui étaient impliqués.

Il trouve la situation alarmante puisqu’il y a moins de compétition.

Le maire est intervenu, alors que le conseiller continuait de parler, en soulevant que M. McCausland allait possiblement à l’encontre des règles municipales en émettant ces propos.

Il me semble peut-être que vous avez eu des échanges avec une partie au milieu d'un processus d'acquisition qui n'est pas encore terminé a dit M. Bigger, indiquant que ceci va à l’encontre du code de conduite de la Ville et des règles d’achat.

Chargement de l’image Brian Bigger, le maire du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Alors que le maire demandait aux employés municipaux de fermer le micro du conseiller, M. McCausland a répliqué qu’il pose une question légitime et qu’il ne faisait que partager des informations qui étaient disponibles pour le public en ligne.

Le directeur administratif de la Ville, Ed Archer, a rappelé que puisque les offres ont été reçues la même journée que la réunion, il est trop tôt pour savoir pourquoi EllisDon n’a pas participé.

Ça ne sera pas possible pour nous de vous expliquer pourquoi un soumissionnaire n’a pas soumis d’offre jusqu’à ce que nous ayons l’occasion de communiquer avec lui et en apprendre plus sur ce qui l’a empêché de participer comme les autres, partage-t-il. M. Archer indique qu’il faudra attendre la fin du processus pour récolter ces informations.

Le processus d’appel d’offres auquel participent les deux constructeurs est une nouveauté pour la Ville. Plus tôt cette année, elle a annoncé qu’elle lancerait un appel d’offres progressif pour concevoir l’édifice. Le constructeur qui remporte le contrat travaillera avec la Ville durant plusieurs phases du projet et approuvera des dépenses en cours de route.

La Ville indique qu’il y a plusieurs avantages à ce processus, comme l’occasion pour le propriétaire de contribuer à la conceptualisation, la transparence des coûts liés au projet et la chance d’avoir moins conflits. Cependant, il y a un peu de risques, puisque le coût du projet n’est pas déterminé au moment de la signature du contrat.

Avec les informations de Sarah MacMillan de CBC