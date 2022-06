Début de saison mouvementé pour les croisières AML

Les baleines sont arrivées à Tadoussac depuis quelques semaines, au grand bonheur des touristes et des observateurs. C’est très changeant d’une journée à l’autre. Elles sont de retour, on va voir au cours de la saison comment ça va évaluer, mais elles sont bien là , se réjouit la directrice générale adjointe chez Croisières AML, Lucie Charland.

Chargement de l’image Lucie Charland entrevoit la saison à venir avec beaucoup d'optimisme, après deux étés de pandémie. Photo : Gracieuseté Lucie Charland

Toutefois, le début de saison est marqué par le manque de personnel, raconte-t-elle. L’offre de services ne devrait pas être affectée par les difficultés de recrutement, puisque l’entreprise se tourne vers d’autres moyens pour satisfaire la clientèle.

« La main-d'œuvre, c’est l’enjeu numéro 1. Ce l’était même avant la pandémie. » — Une citation de Lucie Charland, directrice générale adjointe chez Croisières AML

On se tourne vers d’autres solutions, les travailleurs étrangers temporaires notamment. On encourage aussi les jeunes retraités qui ont envie de travailler quelques heures par semaine , explique Lucie Charland.

Pour maintenir l’offre et les activités, il faudrait construire plus de logements pour les travailleurs saisonniers, selon Mme Charland. Le village de Tadoussac fait face à une pénurie de logements qui rend l’attraction et la rétention de travailleurs plus difficile.

Une partie du service à la clientèle a aussi été relégué aux centrales de Montréal et de Québec. AML mise également sur les réservations en ligne et au téléphone pour alléger le travail des ressources à Tadoussac.