Le sud-ouest de l’Europe ploie sous la chaleur intense

Cette vague de chaleur intense, très précoce pour la saison, devrait se poursuivre au moins jusqu’à dimanche dans le sud-ouest de l’Europe, selon les prévisions de Météo-France.

Plus de 18 millions de Français sont affectés par cette vague de chaleur à l'origine de températures dépassant 40 degrés Celsius le jour et oscillant autour de 30 degrés la nuit.

Les météorologistes s’attendent à ce que de nombreux records de chaleur soient battus dans cette partie de l’Europe au cours du week-end.

Pour faire face à la chaleur intense qui pourrait durer encore plusieurs jours, les autorités ont décrété le niveau d’alerte vigilance rouge dans une quarantaine de départements du pays.

C'est la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée en France depuis 1947 , souligne Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, dans une entrevue accordée à l’AFP.

Il s’agit clairement selon lui d’un marqueur du changement climatique .

C'est la quatrième fois que les autorités françaises doivent activer ces mesures d’urgence destinées à protéger la population de la chaleur intense depuis la canicule historique de 2003, qui avait fait près de 19 000 morts dans le pays.

Feux de forêt en Espagne

La chaleur extrême continue de sévir en Europe. Dans le sud-ouest de la France, on s'attend à de nouveaux records de température au cours des prochains jours. Et en Espagne, les autorités essaient de contrôler tant bien que mal de nombreux feux de forêts. Un récit de Gabrielle Proulx.

Cette canicule printanière ne laisse aucun répit non plus aux Espagnols, aux prises avec plusieurs incendies de forêt dus à la sécheresse alimentée par des niveaux de chaleur exceptionnels, qui ont atteint des pointes de 43 degrés Celsius par endroits ces derniers jours dans le pays.

Les plus importants brasiers font rage dans la Sierra de la Culebra, dans le nord-ouest du pays, où de 5000 à 7000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée, a annoncé la région de Castille-et-Léon vendredi.

Dans le nord-est, la Catalogne doit elle aussi combattre plusieurs incendies, dont le plus important fait rage près de Baldomar, dans la province de Lérida, où le feu a détruit plus de 940 hectares de forêt, selon le gouvernement régional catalan.

Cette canicule qui s’abat depuis bientôt une semaine sur le sud-ouest de l’Europe provoque également d’importantes sécheresses dans le nord de l’Italie, notamment en Lombardie.

Les récoltes menacées en Italie

Les régions du nord de l'Italie risquent de perdre jusqu'à la moitié de leur production agricole en raison de la sécheresse, alors que le niveau des lacs et des rivières inquiète dans le pays, a prévenu vendredi la Confédération italienne des agriculteurs (CIA).

Le Pô, qui est le plus long fleuve du pays et l’une de ses principales sources d’eau douce, est actuellement à son niveau le plus bas en 70 ans – avec des zones totalement à sec –, et on n'est qu’en juin, souligne pour sa part la fédération des entreprises italiennes de services publics Utilitalia.

Chargement de l’image Le fleuve Pô, qui traverse le nord de l'Italie d'est en ouest, est presque complètement à sec par endroits. Du jamais vu depuis plus de 70 ans. Photo : afp via getty images / PIERO CRUCIATTI

Le total des dommages [devrait] déjà dépasser un milliard d'euros (1,37 G$ CA) , constate la Confédération italienne des agriculteurs dans un communiqué, en expliquant que le manque d'eau menace la production de maïs et de soja, dont l'approvisionnement est déjà en partie compromis par la guerre en Ukraine.

Devant la possibilité de perdre la moitié sinon l’ensemble des récoltes, la CIA demande au gouvernement italien de mettre en œuvre une irrigation d'urgence pour sauver des cultures et la construction d’infrastructures destinées à recueillir et à stocker les eaux de pluie.

Les gouverneurs du Piémont et de la Lombardie, où une partie de la production agricole dépend du Pô, ont déclaré qu'ils demanderaient au gouvernement de déclarer l'état de catastrophe naturelle en raison de la sécheresse.

Pour les scientifiques, ces vagues de chaleur et ces sécheresses aussi intenses que précoces sont des conséquences directes des changements climatiques planétaires.