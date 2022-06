Médiathon 2022 : la collecte de fonds dépasse les attentes

Le Médiathon de Radio-Canada 2022 a dépassé son objectif initial de collecte de fonds en récoltant 56 000 $ pour appuyer ChezRachel. L’organisme soutient les femmes et les enfants victimes de violence domestique.

Sa présidente, Odette Delisle, était émue du résultat après la clôture de la collecte, jeudi soir.

On est tellement contentes de voir la communauté qui était là et d'entendre les applaudissements, c'est vraiment bien. Quand ils ont annoncé notre montant, c'était comme 'Ah wow! On est arrivé à 56 000 $!' Merci, merci à la communauté , affirme-t-elle.

L'argent amassé au cours de la collecte, qui s'étalait du 4 mai au 16 juin, permettra à ChezRachel de rénover son bâtiment.

On pense surtout à la toiture, il y a probablement du travail à faire au niveau de la fondation, [...] continuer à réparer les appartements et l'espace commun aussi , explique Mme Delisle.

Depuis 1993, l'organisme fournit des services en français et accueille des femmes victimes de violence familiale ainsi que leurs enfants.

Chargement de l’image Odile Delisle, en entrevue pendant le Médiathon de Radio-Canada 2022. Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

La directrice générale de Francofonds, partenaire de cette levée de fonds, Madeleine Arbez, est, elle aussi, contente du résultat.

Ce sont des moments de grande fierté parce qu'on a vu la mobilisation de plusieurs groupes qui sont préoccupés par la vie et l'épanouissement de ces femmes et de leurs enfants , dit-elle.

Mme Arbez raconte aussi avoir entendu des histoires très touchantes de personnes ayant bénéficié des services de ChezRachel. Des histoires qui démontrent, selon elle, que c'est une situation qu'on a besoin de régler .

Anciennement bénévole à ChezRachel, Zita Somakoko sait à quel point les dons sont importants.

C'est nous tous en tant que Manitobains qui devons dire 'faisons quelque chose' [...] [C'est en faisant des dons] que nous pouvons aller de l'avant et aider ces familles à prendre soin d'elles-mêmes , estime-t-elle.

Le Médiathon est une collecte de fonds organisée chaque année par Radio-Canada pour soutenir un organisme francophone au Manitoba.