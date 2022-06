Les pêcheurs de thon obtiennent une exemption au moratoire sur le maquereau

C'est une petite exemption au moratoire sur la pêche commerciale du maquereau imposé cette année pour protéger l’espèce.

« C'est une excellente nouvelle! » — Une citation de Chandra Gavin, pêcheuse de thon

Les 20 poissons par jour ont été demandés par les représentants de l'industrie, qui ont fait valoir que l'appât vivant est essentiel pour la pêche commerciale au thon.

Le même nombre de maquereaux est autorisé pour les pêcheurs récréatifs.

Chargement de l’image Le maquereau est utilisé comme appât vivant dans la pêche au thon. Photo : Gurcan Ozturk/AFP/Getty Images

Chandra Gavin fait partie des 135 pêcheurs de thon commerciaux de la Nouvelle-Écosse. Elle pêche dans le golfe du Saint-Laurent pour l’entreprise Giant Bluefin Tuna.

Nous pensons que c'est la bonne chose à faire et nous ne croyons pas que cette petite quantité va mettre l’espèce en danger , dit-elle.

Le ministère estime que cette exemption mènerait la quantité totale d'utilisation du maquereau à d'environ 20 tonnes.

Ce qui représente environ 1 % du quota de pêche de maquereau de l'an dernier, qui était de 8 000 tonnes.

Dans son avis aux pêcheurs, le MPO a déclaré que la limite de 20 par jour s'appliquera à tous les titulaires de permis de pêche au thon qu'ils pêchent au moulinet ou à la ligne tendue. La condition sera ajoutée au permis.

Le ministère travaillera avec les flottes au cours de la saison pour identifier d'autres sources d'appâts pour assurer la viabilité de cette pêche à l'avenir , indique l'avis.

Chargement de l’image Joyce Murray, ministre fédérale des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, le 9 mai 2022 à la Chambre des communes, à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le bureau de la ministre des Pêches, Joyce Murray, a tenu à souligner la petite quantité de maquereau impliquée dans l'exemption.

Cette décision ne devrait pas avoir d'impact sur le rétablissement du maquereau. Pour minimiser l'impact sur les stocks de maquereau, tout poisson non utilisé comme appât doit être relâché dans l'océan à la fin de chaque voyage , explique l'attachée de presse Claire Teichman.

Le maquereau vivant est la seule option viable pour la pêche au thon, et cette décision assure la viabilité de la pêche au thon rouge du Canada. Une industrie qui rapporte plus de 10 millions $ par an aux secteurs de la pêche et du tourisme.