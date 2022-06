Des policiers mécontents du maintien de l’obligation vaccinale dans leur service

Pour le maire de Windsor, Drew Dilkens, qui est également le président du conseil de police de Windsor, cette disposition pourrait ne jamais être levée .

Je pense qu'il est juste de dire que nous sommes toujours en pleine pandémie. Nous n'en sommes pas encore sortis et je sais qu'il y a des employés [qui] sont réconfortés par le fait que leurs collègues avec lesquels ils travaillent sont entièrement vaccinés , explique-t-il.

« Il ne s'agit pas d'une question linéaire, il ne suffit pas de la supprimer pour que 10 ou 12 personnes puissent reprendre le travail. Il faut penser aux employés qui se sont fait vacciner, qui travaillent, qui sont à l'aise de travailler à côté de personnes vaccinées sur le lieu de travail. » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

Moins de 2 % des effectifs de la police de Windsor - soit entre 10 et 12 employés sur 676 - sont toujours en congé sans solde parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou n'ont pas divulgué leur statut vaccinal.

Certains de ces employés ne travaillaient pas activement avant l'entrée en vigueur de la politique.

Chargement de l’image Le maire de Windsor dit que l'obligation pourrait rester en place longtemps. Photo : CBC / Amy Dodge

L'Association des policiers de l'Ontario indique que les services de police de Windsor et de Stratford sont les deux seuls de la province où le mandat de vaccination est toujours en vigueur.

Désaccords

La Windsor Police Association (L'Association des policiers de Windsor, traduction libre) se dit découragée par les propos du maire.

Son président, Shawn McCurdy, rejette l'idée selon laquelle il ne s'agirait pas d'un problème important parce qu'il concerne un petit nombre d'employés.

Si vous regardez le monde policier, chaque membre qui est au travail nous aide à fournir des services , indique-t-il.

« Si nous avons une moyenne de 12 personnes, c'est un nombre de personnes que nous pourrions faire travailler. » — Une citation de Shawn McCurdy, président, Association des policiers de Windsor

Dans un courriel, le service de police de Windsor indique que les quatre membres du personnel non vaccinés, et qui sont en congé sans solde, n'ont pas eu d'impact important sur le niveau de service à la communauté .

Nous observons les directives fournies par [l'unité de santé du comté de Windsor-Essex] et examinons continuellement comment ces directives auront un impact sur nos opérations, et surtout sur la prestation de services à notre communauté , explique le service de police.

Chargement de l’image Le maire indique suivre notamment des recommandations de la santé publique. Photo : Sanjay Maru/CBC

Le bureau de santé de Windsor-Essex explique dans un courriel qu'il continue de recommander à toutes les organisations de mettre en œuvre des politiques de vaccination afin de prévenir la propagation du COVID-19 .

Le président de l’Association des policiers de Windsor affirme en ce qui le concerne que la situation a eu un impact profond sur les employés qui sont en arrêt de travail.

Si vous n'êtes pas payé et que vous avez des factures à payer, je peux imaginer que c'est extrêmement stressant et que cela leur impose beaucoup de contraintes , explique-t-il.

Arbitrage en perspective

L'association a déposé un grief pour les travailleurs concernés après que la commission des services policiers de Windsor ait établi une directive sur la vaccination pour tous les employés en novembre.

L'affaire sera soumise à un arbitrage le mois prochain.

Depuis le début, l'Association des policiers de Windsor soutient que la directive sur les vaccins était déraisonnable , car de nombreux autres services de police permettaient aux employés non vaccinés de continuer à travailler s'ils acceptaient de subir des tests réguliers.

Chargement de l’image Shawn McCurdy souhaite le retour de tous les employés peu importe leur nombre. Photo : Jason Viau/CBC

M. McCurdy affirme que le fait que la grande majorité des restrictions locales provinciales et fédérales ont été levées est une raison de plus pour annuler la politique mise en place à Windsor.

Ce qui a pu être jugé raisonnable à l'apogée de la COVID peut être déraisonnable aujourd'hui , explique M. McCurdy.

« Vous regardez l'environnement dans le monde de la COVID et tout est ouvert. Il n'y a pas de véritables mandats en place [ou] de restrictions. » — Une citation de Shawn McCurdy, président, Association des policiers de Windsor

Plus tôt ce mois-ci, le service de police de Toronto a mis fin à son mandat de vaccination et 101 employés reprendront leurs fonctions la semaine prochaine.

La police a déclaré avoir décidé de mettre fin au mandat de vaccination en raison de l'état actuel de la pandémie, de l'assouplissement des mesures de santé publique et de la nature unique de ses lieux de travail.

À lire aussi : L’Ontario cesse sa publication quotidienne des chiffres de la COVID-19

La police de Toronto a cependant indiqué que les nouvelles recrues devront être vaccinées.

L'Association des polices de l’Ontario affirme quant à elle qu’il est irresponsable pour les chefs et les conseils d'administration de maintenir des mandats de vaccination, laissant des premiers intervenants vitaux à la maison .

Nous sommes au milieu d'une crise de dotation en personnel en Ontario, et pourtant nous avons des membres capables et volontaires à la maison qui pourraient travailler et protéger leur communauté , explique son président Mark Baxter

« Ce qui était autrefois une politique raisonnable ne l'est plus dans le contexte actuel. » — Une citation de Mark Baxter, président de l’Association des polices de l’Ontario.

Le mandat de la police de Windsor relatif au vaccin contre la COVID-19 est examiné par le conseil toutes les 13 semaines.

M. Dilkens affirme qu'ils examinent de nombreux éléments , parmi lesquels, les conseils du médecin hygiéniste de la région et ce que font les autres services de police.

Vous verrez peut-être un changement, peut-être pas. Il est trop tôt pour le dire , précise-t-il.

D'après des informations de CBC