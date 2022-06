Le constructeur français de trains Alstom a créé un véhicule qui n’existait pas encore et qui « repoussait les limites » de ce qu’un wagon d’un train léger sur rail pouvait faire pour la ligne de la Confédération, ont entendu, jeudi, les membres de la Commission d'enquête sur le train léger, au quatrième jour des audiences publiques.

Cela explique en partie les problèmes qui se sont produits par la suite. Nous étions donc aux limites du concept et avons rencontré de nouveaux problèmes que nous ne rencontrons pas habituellement , a déclaré Yves Declercq qui, à l'époque de l'appel d'offres, était le directeur des offres pour la phase d'approvisionnement pour Alstom.

La Ville d’Ottawa voulait transporter 24 000 passagers à l’heure dans chaque direction, ce qui était exceptionnel et plus près d'un système traditionnel de métro que de celui d’un train léger, a souligné Yves Declercq. Les trains légers sur rail européens transportent habituellement 10 000 passagers à l’heure.

Les métros sont plus robustes que les trains légers, a expliqué M. Declercq, ajoutant que l’entreprise a même remplacé le moteur du tram par celui qui était utilisé dans le métro de New York.

Le haut dirigeant d’Alstom a aussi indiqué clairement que la Ville savait, dès l’été 2012 que le train léger sur rail qu’elle demandait n’existait pas déjà.

Un court préavis

La compagnie Alstom est devenue sous-traitante du Groupe de transport Rideau (GTR) d’une manière inhabituelle, a expliqué M. Declercq à la commission.

Le GTR avait déjà essayé de soumissionner pour la ligne de la Confédération avec un consortium différent, mais n’avait pas réussi à se qualifier. La demande de qualification, en 2011, décrivait qu’Ottawa voulait transporter 12 000 passagers à l’heure dans chaque direction le jour de l’ouverture, avec l’option de doubler le nombre de passagers dans les années 2030 ou au-delà.

C’était une surprise pour Alstom que le GTR l’appelle, en juin 2012, pour lui demander de proposer un train pour Ottawa après que le premier choix du GTR , par la société espagnole CAF, ait été disqualifié par la Ville.

Il était très rare qu’une entreprise se joigne à un processus d’appel d’offres après avoir été éliminée, a souligné M. Declercq aux membres de la commission.

En l’espace de quelques semaines, Alstom a participé à une réunion avec le GTR et la Ville – la seule et unique réunion à laquelle Alstom a assisté avec la Ville avant la signature du contrat – afin de décrire le train qu’elle pouvait lui offrir.

Le Citadis Spirit d’Alstom, qui circule actuellement sur la ligne de la Confédération, est basé sur le modèle existant Citadis Dualis, qui est utilisé dans des endroits comme Nantes, en France.

Le modèle Spirit, élaboré pour le marché nord-américain, est plus long. Il a dû être adapté aux normes ferroviaires électriques américaines, mais aussi aux hivers canadiens, puisque le Dualis ne fonctionne qu’à des températures aussi basses que -25 °C.

Lors de cette présentation, l’été 2012, Alstom a affirmé à la municipalité être convaincue de pouvoir adapter son véhicule existant (par exemple, en utilisant une technologie hivernale existant sur d’autres modèles de trains, utilisés en Suède et en Russie), mais que le véhicule recherché par la Ville d’Ottawa n’existait pas.

« Nous n’avons jamais dit que le train était développé et prêt à partir [...]. Je pense que la présentation était très claire sur ce qui existait, comment nous allions développer le modèle et en quoi il différait des modèles existants. » — Une citation de Yves Declercq, ancien directeur des offres pour la phase d'approvisionnement chez Alstom

Un avocat externe pour la Ville d’Ottawa, Jesse Gardner, a fait remarquer plus tard que Yves Declercq n’avait pas déclaré à la municipalité que ses exigences étaient à la limite de ce qu’un véhicule de train léger sur rail pouvait faire.

Me Gardner a ensuite demandé à M. Declercq si Alstom avait fourni des véhicules conformes aux exigences du contrat. Yves Declercq a répondu que c’était le cas.

Les rails d’Ottawa pas conformes, dit Alstom

Les wagons du train léger ont été fabriqués à Ottawa, même si Alstom estimait que la main-d’œuvre n’avait pas les compétences.

Alstom n’avait pas d’autre choix, puisque la Ville exigeait qu’il y ait 25 % de contenu canadien, afin d’obtenir des fonds des autres paliers de gouvernement, explique Yves Declercq.

Puisque le Canada n’avait pas de pièces à vendre, Alstom devait faire appel à de la main-d'œuvre canadienne.

Toutefois, il y avait d’autres problèmes.

M. Declercq a témoigné qu’il y avait des problèmes notamment liés à la façon dont ses trains ont été assemblés. Le système de contrôle informatique des trains maîtrisait automatiquement l’accélération et la décélération, et il a été fourni par une autre entreprise.

Puis, il y a les rails eux-mêmes.

Selon Alstom, la voie sur laquelle circulent les trains légers d’Ottawa est non conforme et a contribué au déraillement du mois d’août 2021, lorsqu’un essieu de train s’est brisé.

Yves Declercq a souligné qu’Alstom avait déjà vu un tel problème sur son modèle de wagon Dualis avec des moyeux de roue, mais que le problème s’est produit beaucoup plus rapidement à Ottawa qu’auparavant.

L’entreprise a mené une enquête et elle a découvert d’autres essieux endommagés. Les experts d’Alstom estiment que la principale cause est l’usure de contact ou la façon dont le rail exerçait des contraintes et une usure sur les roues.

Le GTR n’est pas d’accord avec ce qu’elle appelle les conclusions préliminaires d’Alstom, qui, selon elle, ont été réalisées sans l’aide d’experts tiers.

Les audiences publiques de la Commission d'enquête sur le train léger reprennent vendredi avec le témoignage d’Antonio Estrada, qui était le président-directeur général du GTR , de 2013 à 2018.