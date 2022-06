Les 20e Correspondances d’Eastman célèbrent la mémoire

C'est un thème qui me passionne, surtout la mémoire collective. Je me pose beaucoup de questions sur ce qu'on transmet. Selon moi, la mémoire est tributaire d'une certaine transmission. Ce qu'on transmet aux prochaines générations, soit par nos actions ou notre enseignement , affirme la comédienne et porte-parole Fanny Mallette.

Accepter ce mandat était tout naturel pour elle.

« Moi la littérature, ça fait partie de mon hygiène de vie. J'ai besoin de m'entourer de mots, j'ai besoin de m'entourer de gens qui portent les mots aussi. Et j'ai trois garçons, j'essaie de prêcher par l'exemple! » — Une citation de - Fanny Mallette, comédienne et porte-parole des Correspondances d'Eastman 2022

Nouveau dg des Correspondances

L'écrivain, professeur et éditeur Étienne Beaulieu est nouvellement directeur général et artistique des Correspondances. Il s'implique tout de même au sein de cet événement depuis plusieurs années déjà, notamment pour élaborer la programmation.

C'est un événement qui regroupe tout ce que j'aime dans la vie : l'art, la culture, la littérature, la poésie, la musique et surtout la communauté qui se crée entre les artistes, les écrivains et le public. Comment demander mieux quand, en plus, c'est un événement qui se situe dans un village écologique. Je ne vois pas ce que je pourrais trouver de mieux! , croit le directeur général et artistique des Correspondances d'Eastman, Étienne Beaulieu.

La mémoire sous toutes ses coutures

La mémoire est un thème riche en littérature : celle de l'enfance, du sol, du territoire, la mémoire collective, même la mémoire cellulaire seront explorées.

« La mémoire collective peut fournir des réponses à cette période, qui est assez angoissée. Les psychologues nous disent qu'on vit une période de grande anxiété collective. Et c'est là où les écrivains, la littérature, l'art deviennent source de grande réponse. » — Une citation de Étienne Beaulieu, directeur général et artistique des Correspondances d'Eastman

La mémoire des forêts anciennes sera mise en musique par I Musici en compagnie d’Hélène Dorion. Ce sera le spectacle signature des Correspondances cette année. Le chef Jean-François Rivest dirigera cette production exclusive pour les Correspondances.

C'est la mise en musique des poèmes d'Hélène Dorion; son recueil s'intitule Mes forêts. On va explorer la manière dont le bois, le bois des instruments, se transforme en musique, en son. C'est vraiment une exploration de la matière jusqu'à l'œuvre artistique , mentionne Étienne Beaulieu.

Maillage des arts

Dans son nouveau mandat, Étienne Beaulieu souhaite faire connaître les nouvelles voix et les artistes locaux, tout comme faciliter le maillage entre les arts.

Moi, je suis un fan fini de musique classique, contemporaine, baroque aussi. Je pense que beaucoup d'écrivains, des gens du public lettrés aiment ce genre de musique, mais aussi, de façon surprenante, des gens qui n'ont pas étudié en littérature, en cinéma ou en musique et qui aiment ce genre de maillage , ajoute Étienne Beaulieu.

Catherine Major fait notamment partie des artistes invités, tout comme Yanick Villedieu et Marika Lhoumeau qui liront les lettres du Frère Marie-Victorin. Dans le cadre des Grandes Entrevues, Gérard Bouchard et Rodney Saint-Éloi échangeront sur le thème de la mémoire.

La programmation complète du festival se retrouve ici : lescorrespondances.ca  (Nouvelle fenêtre)